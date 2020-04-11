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İTÜ camiasını kahreden ölüm! 23 yaşındaki Emircan koronavirüsten öldü

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, bir süredir tedavisini gördüğü koronavirüs salgınına yenik düştü. 23 yaşındaki Emircan bu sabah hayata veda etti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:24
İTÜ camiasını kahreden ölüm! 23 yaşındaki Emircan koronavirüsten öldü

Yeni tip kornavirüsüne yakalanan ve Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının hemen ardından hastanede tedavi altına alınan Emir Kılıçkaya, bu sabah virüse karşı mücadelesini kaybetti. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi olan Kılıçkaya'nın ölümü hem İTÜ camiasını hemde arkadaşlarını yasa boğdu.

23 yaşındaki Emircan koronavirüsten öldü

Koronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden öğrencileri Emircan Kılıçkaya için bir mesaj yayınlayan İstanbul Teknik Üniversitesi mesajında, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de COVID-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki Emircan koronavirüsten öldü

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya ise öğrencisinin ölümünden üzüntü duyduğu bir mesajı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı. Dekanın mesajında "İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi ve CBI Lab üyesi sevgili Emircan Kılıçkayabu sabah Corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Kendisi gerçekten son derece yardım sever, çalışkan ve vefalı birisiydi. Allah rahmetiyle muamele etsin" denildi.

23 yaşındaki Emircan koronavirüsten öldü


 

Anahtar Kelimeler:
ItüKoronavirüsEmircan KılıçkayaUçak Ve Uzay Bilimler
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