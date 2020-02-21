İTÜ camiasını kahreden ölüm! Öğretim görevlisi 5. kattan düştü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) şok bir ölümle sarsıldı. Üniversiteye bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışan Burcu Demir, 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çevrede bulunan komşuları olayı gördükten hemen sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan Burcu Demir'i ambulansa alarak İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan İTÜ görevlisi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlatan polis, Burcu Demir'in psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığını belirledi. Demir'in evinde yapılan aramalarda ise psikolojik tedavide kullanılan ilaçlardan buldu. İlaçlara incelenmek üzere polis tarafından el konulurken, Burcu Demir'in yakın çevresinin de durumu ile ilgili bilgi alma çalışmaları başlatıldı.

38 yaşındaki çğretim görevlisi Burcu Demir hakkında çalışmalarına devam eden ekipleri kadının intihar etmiş olabileceğini değerlendirirken, İstanbul Teknik Üniversitesi söz konusu ölüm haberi ile ilgili bir açıklama yayınlandı.

İTÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Burcu Demir vefat etmiştir. Cenazesi 22 Şubat Cumartesi Günü Kütahya'da öğle namazına müteakip toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

