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İYİ Parti Lideri Akşener'in evindeki yardımcısı Kovid-19 çıktı!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, evinde çalışan bir yardımcısında koronavirüsü çıktığını ve bu durumu öğrendikten sonra kendisinin de test yaptırdığını açıkladı. Akşener, test sonuçlarının açıklandığını ve negatif olduğunu sözlerine ekledi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 11:27
İYİ Parti Lideri Akşener'in evindeki yardımcısı Kovid-19 çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu ve koronavirüsünün evine kadar geldiğini söyledi. Akşener, evinde çalışan bir yardımcısında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye'de ilk salgının görülmesinden sonra uyku düzenini, beslenmesini değiştiren ve görüşmelerinde teknolojiyi kullanan Akşener, evden çıkması gerektiğinde “sosyal mesafe” kuralını titizlikle uguladı.

İYİ Parti lideri Akşener, koronavirüsüne karşı aldıkları tedbirleri ise şöyle anlattı:

"Ankara'ya döndüğümüzde de partideki sağlık kurulumuzun yönlendirmesiyle, ben ve yakın çalıştığım ekibime corona virüsü testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri de ağırlıklı olarak evde kalıyorum.

Sosyal mesafe kurallarını uyguluyorum. Alışverişleri eşim yapıyor, o da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst düzeyde özen gösteriyor."

Akşener, bu tedbir ve önlemleri sıralarken evlerinde 20 yıldır yanlarında çalışan bir yardımcısının koronavirüs salgınına yakalandıllarını öğrenidğini iyiraf etti. Kovid-19 belirtileri gösteren yardımcısına uygulanan testin pozitif çıktığını söyleyen Akşener, konuşmasında "Evimde çalışan yardımcım koronaya yakalandı. Biz de test yaptırdık. Sonuç negatif çıktı. Büyük tedirginlik yaşadık. Ama çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Evde ekmeğini kendi yapan ve eşi Tuncer Akşener ile birlikte kendisini İstanbul'daki evinde karantinaya alan Akşener, bir ay önce doğan torunu Ayda'yı ise görüntülü telefon sohbetlerinde uzaktan seviyor.

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