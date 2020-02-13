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İYİ Partili Tuba Vural Çokal'dan tepkili istifa!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti. Çokal istifa nedenlerini açıklarken çok sert ifadeler kullandı.

13 Şubat 2020 Perşembe 11:47
İYİ Partili Tuba Vural Çokal'dan tepkili istifa!

İYİ Parti Antalya Milletvekili ve aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden partiis hakkında tekili ve çok sert ifadeler kullanarak istifa ettiğini açıkladı.

gece saat 02.002de Twitter'dan yaptığı açıklamada partisinde birlikte çalıştıkları arkadaşları ve aynı zamanda kendisinin partisi tarafından uzun süredir değersizleştirilmeye maruz kaldığını vurgulayan Tuba Vural Çokal, Antalya'da gerçekleştirilen kongre sürecinde iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucuna bağlı olduğu ve sürekli demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Partisinden istifa nedenlerini sıralayan ve aynı zamanda büyük tepkili sözler söyleyen Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“İYİ Parti STK’larla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, GİK üyeliği görevlerimden, Kurucu İlçe Başkanı olarak göreve başladığım İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Bir siyasi parti için, millete güven vermenin ve iktidar hedefine doğru ilerlemenin öncelikli yolu, dile getirdiği genel ilkelerin uygulamadaki uygunluğunun görünürlüğüdür. Ben İYİ Parti'de bu görünürlüğün sağlanacağına, Türkiye’de yitip giden değerlerin bu parti ile aşılacağına ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek olacağına inanarak bu yola çıkmıştım. Ancak bu süreçte gördüm ki, kişisel hesaplar ve egolar bu ilkelerin önünde bir engel olarak duruyor ve en yetkili makamlar dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemiyor. Ben İYİ Parti'nin bütün gönüllülerinin, emek verenlerinin değerli olduğuna inandım. Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum siyasi bir partide alışkanlık haline geldiyse ne yazık ki ülkeye ümit olamaz. Yol arkadaşlarım ve şahsım da uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır.

İYİ Partili Tuba Vural Çokal'dan tepkili istifa!

Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanının görevden alınması da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesidir. Hal böyle iken, yol arkadaşlarımın, dava arkadaşlarımın birçoğu görevden alınırken, değersizleştirilirken, benim bu görevi sürdürmem siyasi rüşvet görüntüsü vermektedir. Antalya il başkanlığı en çalışkan ilçelerden ikisine yönelik uzun süreli bir itibarsızlaştırma ve tezvirat kampanyası yürütürken şahsımızı da hedef almıştır. Ekip arkadaşlarımız her türlü iftira karşısında sessizce ya istifa etmiş ya da hakaretleri görmezden gelmiştir. Ancak buna rağmen daimi surette hedef alınmışlardır. Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener’in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışından zorlama bir siyasetin Antalya’ya dayatıldığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz."

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