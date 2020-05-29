İzinli olarak memleketine gelen askere silahlı saldırı!

Samsun'un İladım ilçesinde bugün bir silahlı saldırı meydana geldi. Motorsikleti ile Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen 21 yaşındaki Furkan Demircan, arkasından gelen otomobilde bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Pompalı tüfekle ateş edildikten sonra tüfekten çıkan saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılan Demircan, olay anında hayatını kaybederken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildi.

Demircan'ın cesedi, olay yeri incelemesinin hemen ardından sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılması için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Demircan'ın ölümüne neden olan şüphelilerin yakalanması için bir çalışma başlatıldı.

Diğer taraftan Furkan Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı ve memleketi Samsun'a kısa bir süre önce izinli olarak geldiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 19:23