İzinli olarak memleketine gelen askere silahlı saldırı!

Samsun'da, pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayan Furkan Demircan, hayatını kaybetti. Demircan'ın Tekirdağ'da askerilik yaptığı ve memleketine izinli olarak geldiği öğrenildi.

İzinli olarak memleketine gelen askere silahlı saldırı!
    Abone Ol:

Samsun'un İladım ilçesinde bugün bir silahlı saldırı meydana geldi. Motorsikleti ile Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen 21 yaşındaki Furkan Demircan, arkasından gelen otomobilde bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

Pompalı tüfekle ateş edildikten sonra tüfekten çıkan saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılan Demircan, olay anında hayatını kaybederken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildi.

İzinli olarak memleketine gelen askere silahlı saldırı

Demircan'ın cesedi, olay yeri incelemesinin hemen ardından sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılması için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Demircan'ın ölümüne neden olan şüphelilerin yakalanması için bir çalışma başlatıldı.

Diğer taraftan Furkan Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı ve memleketi Samsun'a kısa bir süre önce izinli olarak geldiği öğrenildi. 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 19:23

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Günlük Burç Yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
2020 Halkbank esnaf kefalet faizsiz kredi başvuru şartları ve detayları
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Kuyumcuların çalışma saatleri, mesai saatleri, açılış kapanış saatleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?