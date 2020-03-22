İzmir Belediyesi, sosyal mesafe için zemin çıkartmalarını devreye soktu

Türkiye genelinde koronavirse karşı mücadelede alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi korumak ve farkındalık yaratmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir çalışma düzenleyerek, mekanlardan siparişlerini almak için bekleeyen vatandaşların diğer insanlarla aralarında olması gereken sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı.

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek ve bulaşma riskini aza inddirmek için insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde mekanların önlerine yapıştırılmaya başlandı. Sıraya giren insanlar çıkartmaların üzerinde duracaklar ve böylelikle ön ve arkalarındaki insanlarla aralarında 1 metre mesafe sağlamış olacaklar.

Üzerlerinde “Sağlığın için mesafeni koru. 1 metre yeterli” yazan zemin çıkartmaları özellikle insanların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedeflerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri zemin uygulamasının yanı sıra üzerinde, “Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön” yazan afişleri de esnaflara dağıtmaya başladılar.



