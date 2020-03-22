İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85796
ALTIN
315.616
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6199
EURO
6.9986

İzmir Belediyesi, sosyal mesafe için zemin çıkartmalarını devreye soktu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıraya girerek bekledikleri mekanlarda sosyal mesafenin korunması amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. Devreye sokulan çıkartmalar en az 1 metre mesafelerle mekanda bekleme alanlarına yerleştirildi.

22 Mart 2020 Pazar 14:45
İzmir Belediyesi, sosyal mesafe için zemin çıkartmalarını devreye soktu

Türkiye genelinde koronavirse karşı mücadelede alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi korumak ve farkındalık yaratmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir çalışma düzenleyerek, mekanlardan siparişlerini almak için bekleeyen vatandaşların diğer insanlarla aralarında olması gereken sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı. 

İzmir'de sosyal mesafe

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek ve bulaşma riskini aza inddirmek için insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde mekanların önlerine yapıştırılmaya başlandı. Sıraya giren insanlar çıkartmaların üzerinde duracaklar ve böylelikle ön ve arkalarındaki insanlarla aralarında 1 metre mesafe sağlamış olacaklar.

İzmir'de sosyal mesafe

Üzerlerinde “Sağlığın için mesafeni koru. 1 metre yeterli” yazan zemin çıkartmaları özellikle insanların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedeflerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri zemin uygulamasının yanı sıra üzerinde, “Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön” yazan afişleri de esnaflara dağıtmaya başladılar.

İzmir'de sosyal mesafe
 

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriIzmir BelediyesiSosyal MesafeZemin çıkartmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi
Eğitim camiasının acı kaybı! Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
Eğitim camiasının acı kaybı! Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
Valilikten İstanbullulara önemli koronavirüs uyarısı!
Valilikten İstanbullulara önemli koronavirüs uyarısı!
Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama! "böyle giderse virüsü kontrol altına alamayız"
Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama! "böyle giderse virüsü kontrol altına alamayız"
MSB duyurdu! Hava destekli operasyon ile 5 terörist öldürüldü
MSB duyurdu! Hava destekli operasyon ile 5 terörist öldürüldü
Sivas'ta yasak kapsamında 112'yi arayan vatandaş soda siparişi verdi
Sivas'ta yasak kapsamında 112'yi arayan vatandaş soda siparişi verdi

Popüler Haberler

Kalk Gidelim yenl bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Alo 153 hattı nedir ne işe yarar? Alo 153 yaşlı ihbar hattı açıldı!
Korona virüsün yüzeylerde kalma süresi ne kadardır? Korona Virüs hangi yüzeyde ne kadar süre yaşar?
Nisan 2020 Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler ve hangi belgeseller neler? Netflix'te Nisan yayın programı açıkladı
Diş beyazlatma nasıl yapılır hangi işlemler uygulanır? Diş beyazlatma tedavisi 2020 ücretleri, fiyatları e Kadar?
Kronik hastalık ne demektir? Kronik hastalıklar nelerdir? Hangi hastalıklar kronik sayılır?
Maddi durumu iyi olmayanlar için koronavirüs sebebi ile yapılan yardımlar neler? Corona virüs 2020 yardımları
Banka hesap blokesi nasıl kaldırılır? Bloke hesap kaç günde açılır? Hesap blokesi kaldırma bilgileri
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Juventus'da oynayan Merih Demiral'ın coronavirüs testi pozitif mi negatif, nasıl çıktı?
2020 Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri ödeme tarihleri
İŞKUR ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu
SGK, SSK ve Bağkurlu nasıl erken emekli olabilir? Erken emeklilik için yapılması gereken işlemler! 8 sene erken emekli olabilirsiniz!
Karantinadan kaçmaya çalışırken polise tükürdü!
YouTuberların yarışacağı Exatlon Challenge ne zaman başlayacak? Nereden ve nasıl izlenecek? Programın yayın tarihi belli oldu!
Çukur 23 Mart neden yayınlanmıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur 23 Mart 2020 var mı ?
Emine Erdoğan’a nasıl ulaşabilirim? Emine Erdoğan iletişim kanalları
Güvercin dizisi neden final yapıyor?
Çiftçi BAĞKUR prim ödeme fiyatları ne kadar? 2020 İsteğe Bağlı BAĞKUR primi miktarı
Corona virüs kaç ülkede görülmüştür? Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde kaç vaka var? Koronavirüs güncel istatistik ölüm ve vaka sayıları
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı çıkarsa ne olur, neleri kısıtlar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.