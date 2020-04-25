İzmir Belediyesinden gençlere 4 GB hediye internet paketi!

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında vatandaşlar için bir çok yardım kampanyasına imza atan İzmir Büyükşehir Beldiye Başkanı Tunç Soyer, son olarak Ramazan ayı vesilesiyle 'bizizmir.com' sitesi üzerinden iftar kampanyası başlattı. Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak olan İzmir Beldiyesi, yardımsever vatandaşlarını "Biz İzmir" dijital platformu üzerinden her biri 20 lirayla, iki kişilik iftar yemeği paketinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabileceklerini açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Soyer, geçmişte verilen toplu iftar yemeklerinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle olamayacağını bunun yerine belediyenin Grand Plaza Şirketi aracılığıyla her gün 5 bin kutuda 10 bin kişilik iftar yemeğinin kapıdan dağıtacağını belirtmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şimdi de ekonomik koşulları olmayan ve sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde olmak zorunda kalan 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GBpaketi vereceklerini duyurdu. Başkan Soyer, hediye interne paketi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerin tüm iletişimlerini telefon ve internet hatları üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

Gençlerin, evde olmalarından dolayı yoğun kullandıkları internet paketlerine ait kotaların ay sonu gelmeden tükendiğini ve özellikle dar gelirli ailelerin ek paket alacak durumları olmadığı için gençlerin zor durumda kaldığını söyleyen Soyer, açıklamasında "Biliyorum sizlere verilebilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkıp, arkadaşlarınızla buluşmanızı, dilediğinizce eğlenmenizi sağlamak olacaktır. Ama şimdilik elimizden gelen bu kadar. Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB internet paketi dilerim bu zor günlerde biraz olsun yüzünüzü güldürür" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca; aylık 4 GB internet paketi uygulamasından yararlanmak için aranan kriterlerin bizizmir.com internet sitesi üzerinden Pazartesi günü yayınlanacağını ve başvuruların yine bu kanal üzerinden alınacağı belirtildi.



