İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

İzmir Belediyesinden gençlere 4 GB hediye internet paketi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomik koşulları olmayan 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB hediye internet paketi vereceklerini duyurdu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:55
İzmir Belediyesinden gençlere 4 GB hediye internet paketi!

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında vatandaşlar için bir çok yardım kampanyasına imza atan İzmir Büyükşehir Beldiye Başkanı Tunç Soyer, son olarak Ramazan ayı vesilesiyle 'bizizmir.com' sitesi üzerinden iftar kampanyası başlattı. Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak olan İzmir Beldiyesi, yardımsever vatandaşlarını "Biz İzmir" dijital platformu üzerinden her biri 20 lirayla, iki kişilik iftar yemeği paketinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabileceklerini açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Soyer, geçmişte verilen toplu iftar yemeklerinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle olamayacağını bunun yerine belediyenin Grand Plaza Şirketi aracılığıyla her gün 5 bin kutuda 10 bin kişilik iftar yemeğinin kapıdan dağıtacağını belirtmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şimdi de ekonomik koşulları olmayan ve sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde olmak zorunda kalan 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB hediye internet paketi vereceklerini duyurdu. Başkan Soyer, hediye interne paketi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerin tüm iletişimlerini telefon ve internet hatları üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti. 

Gençlerin, evde olmalarından dolayı yoğun kullandıkları internet paketlerine ait kotaların ay sonu gelmeden tükendiğini ve özellikle dar gelirli ailelerin ek paket alacak durumları olmadığı için gençlerin zor durumda kaldığını söyleyen Soyer, açıklamasında "Biliyorum sizlere verilebilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkıp, arkadaşlarınızla buluşmanızı, dilediğinizce eğlenmenizi sağlamak olacaktır. Ama şimdilik elimizden gelen bu kadar. Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB internet paketi dilerim bu zor günlerde biraz olsun yüzünüzü güldürür" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca; aylık 4 GB internet paketi uygulamasından yararlanmak için aranan kriterlerin bizizmir.com internet sitesi üzerinden Pazartesi günü yayınlanacağını ve başvuruların yine bu kanal üzerinden alınacağı belirtildi.


 

Anahtar Kelimeler:
Izmir BelediyesiTunç Soyer4 GB InternetHediye InternetBizizmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şemdinli Beldiyesi 10 çocuğu EBA TV'ye kavuşturdu
Şemdinli Beldiyesi 10 çocuğu EBA TV'ye kavuşturdu
13 yaşında intihar eden küçük kızın ölümünde korkunç detay; Ablasını görmüştü!
13 yaşında intihar eden küçük kızın ölümünde korkunç detay; Ablasını görmüştü!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ürküten vaka sayısı açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ürküten vaka sayısı açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Bayramda dikkatli olun
Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Bayramda dikkatli olun
Siirt Üniversitesi 7 personelini işten attı!
Siirt Üniversitesi 7 personelini işten attı!
Eren Erdem'e kötü haber! Yargıtay cezanın onanmasını istedi
Eren Erdem'e kötü haber! Yargıtay cezanın onanmasını istedi

Popüler Haberler

İBB Sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır? İBB sosyal yardım kartı alma şartları
Netflix Mayıs 2020 yeni film ve dizileri neler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak?
Yaparsın Aşkım başvuru şartları ve whatsapp başvuru numaraları
Mama ve bez yardımı şartları nelerdir? Bez ve mama yardımı nasıl alınır, başvuru belgeleri nelerdir?
Göz kanlanması neden olur, hastalık belirtisi midir? Göz kanlanmasının sebepleri
Boşanan kadınlara ve eşi vefat eden kadınlara verilen devlet destekleri nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 26 Nisan 2020 Pazar
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler
2020 Hayat sigortası ölüm yazminatı hesaplama nasıl yapılır? Ölüm tazminatı nereden alınır?
Biyometrik fotoğraf nedir, hangi özelliklerde olmalı? Biyometrik fotoğraf fiyatları ne kadar?
2020 Yeni doğan bebek mama ve bez yardımı nasıl alınır? Mama ve bez yardımı başvuru şartları
MEB 2020 İl içi yer değiştirme atama takvimi
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konukları belli oldu! 12 Nisan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
YÖK ALES şartı kalktı mı? ALES son dakika açıklaması!
Diriliş Ertuğrul tekrar bölümleri ile ekrana dönüyor
Fındık fiyatları 24 Nisan Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
The Mandalorian yeni sezon ne zaman başlayacak? The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu mu?
2020 Güncel esnaf destek kredileri
Survivor 2020 57. Bölüm tanıtım fragmanı 25 Nisan Cumartesi
Mesneviden Hikayeler programı tekrarları ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.