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İzmir Büyükşehir Belediye'den ücretsiz 4 GB internet kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz 4 GB internet kampanyasını duyurdu. Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 GB hediye internet paketi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Tunç Soyer’in açıklamaları ve hediye internet paketi hakkında detaylar…

26 Nisan 2020 Pazar 21:34
İzmir Büyükşehir Belediye'den ücretsiz 4 GB internet kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 18-20 yaş aralığındaki gençlere 4 GB intenet verileceğini duyurdu. İzmirli gençler hediye intenetleri nasıl alacaklarını merak ediyordu. Tunç Soyer hediye intenet paketiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada gençlerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle iletişimlerini telefonlar ve intenet üzerinden yaptıklarına vurgu yapıldı. Başkan Tunç Soyer özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının ay sonu gelmeden intenet paketlerinin bittiğini ve bu nedenle onlara ek paket verilmesine karar verdiklerini dile getirdi. Tunç Soyer, açıklamasında verilecek en güzel hediyenin özgürce sokaklarda dolaşmak olduğunu ancak bunun şuan için mümkün olmadığını ve bu nedenle elimizden gelen bu hediye intenet paketi kampanyasını düzenlediklerini ifade etti. Tunç Soyer sözlerine şu şekilde nokta koydu:

“Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB intenet paketi dilerim bu zor günlerde biraz olsun yüzünüzü güldürür."

Söz konusu hediye intenet paketinden Bizİzmir platformunun intenet sitesine girerek yararlanılacağı da duyuruldu. Hediye 4 GB intenet paketi uygulaması bu hafta başı itibariyle başlayacak.

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Son Güncelleme: 26.04.2020 21:34
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