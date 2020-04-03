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İzmir'de akıl almaz olay! Ambulansı kaçıran şahıstan ilginç savunma

İzmir Karşıyaka'da ambulans kaçıran ve yakalandıktan sonra sorguya alınan bir şahıs ifadesinde yaptığı savunma pes artık dedirtti. Akıl almaz olay ilçede dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

03 Nisan 2020 Cuma 10:53
İzmir'de akıl almaz olay! Ambulansı kaçıran şahıstan ilginç savunma

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saat 19.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Sağlık Bakanlığına ait bir ambuılansı kaçıran şahır kısa bir süre sonra yakalandı ve polis ekipleri tarafından sorguya alındı.

İlçeye bağlı Bostanlı semtinde meydana gelen olayda iddialara göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K. isimli şahıs ambulans ekiplerinin bir anlık boşluğunu fırsat bilerek ambulansın şoför koltuğuna bindi ve olay yerinde hızlıca ayrıldı. Durumu fark eden ambulans görevlileri ise hemen polisi arayarak şahsı ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri dur ihtarına uymayan şahsı Karabağlar Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında yakaladı.

Çeşitli suçlardan bir çok sabıka kaydının olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette verdiği sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve adli makamlarca serbest bırakılan şahsın ifadesinde 112 ekiplerinden korona virüs testi talep ettiğini, kendisine karşı verilen olumsuz cevabın ardından da ambulansı kaçırdığını söylediği öğrenildi. 


 

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarşıyakaKoronavirüs TestiAmbulans Kaçırma
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