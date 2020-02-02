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İzmir'de aşırı hız yapan otomobil 2 can aldı

İzmir'in Tire ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Orada bulunan tümseğe çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

02 Şubat 2020 Pazar 13:14
İzmir'de aşırı hız yapan otomobil 2 can aldı

İzmir'e bağlı Tire ilçesinde aşırı hız can aldı. Tire'de pastane işlettiği öğrenilen 28 yaşındaki Yasin Öztürk ile arkadaşı İbrahim Doğan (28), dün gece saat 02.00 sıralarında otomobilleriyle gezintiye çıktılar. Bayındır yönüne doğru ilerleyen otomobilleriyle aşırı hız yaptıkları belirlenen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

Karşı yolda bulunan tümseğe çarpan otomobil çarpmanın etkisiyle ağır hasar aldı. İbrahim Doğan'ın kullandığı belirlenen ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada sürücü İbrahim Doğan ile evli ve bir çocuk babası Yasin Öztürk kaza anında hayatlarını kaybettiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hayatlarını kaybeden iki arkadaşın cansız bedenlerini araçtan çıkartarak Adli Tıp Morguna kaldırdılar.

Acı haberi alan ve olay yerine gelen Doğan ve Öztürk'ün yakınları gözyaşlarına boğulurken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıİzmirTire
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