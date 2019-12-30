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İzmir'de dehşet gecesi! Yarım saat içerisinde 2 cinayet

İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü. Polisin alarma geçtiği olaydan yaklaşık yarım saat sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi doktoru Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'de cinayete kurban gitti. Polis iki olayda bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:00
İzmir'de dehşet gecesi! Yarım saat içerisinde 2 cinayet

İzmir Torbalı'da dün gece dehşet yaşandı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park, evinin önünde saldırıya uğradı. Saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanının önünde meydana gelen olayda önce evine gürmek isteyen Park'ın önünü iki kişi kesti. Aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 

Daha sonra kimliği belirsiz kişiler evli ve 2 çocuk babası İlçe Sağlık Müdürü Park'a silahla ateş ederek olay yerinden kaçtılar. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fuat Mehmet Park, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan sağlık müdürü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fuat Mehmet Park'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatırken aynu saatlerde bir cinayet ihbarı daha geldi. Torbalı Alpkent Mahallesinde Devlet Hastanesinde görevli cerrah Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in evinden silah sesi geldiği ihbarını değerlendiren ekipler belirtilen adrese gittiler. Ekipler  Hatice Gülcemal'i silahla vurulmuş ve yerde kanlar içerisinde yatarken buldular. Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesiyle evde arama çalışmaları başlatıldı.

İddialara göre eve gelen silahlı bir kişi önce Hatice Gülcemal'i silahla vurduktan sonra Dr. Harun Gülcemal'i silah silah zoru ile rehin alarak yakındaki bir ATM'ye götürdü ve kredi kartından 1500 TL nakit para çektirdi. Saldırgan, daha sonra doktoru tehdit edip serbest bıraktı ve olay yerinden hızla uzaklaştı.


Dr. Harun Gülcemal ise saldırgan tarafından serbest bırakıldıktan sonra polis ve sağlık ekipleri arayarak ihbarda bulundu. Gülcemal'in eve geldiğinde eşinin hayatını kaybettiğini gördü.

Polis ekipleri aralarında neredeyse 600 metre mesafe bulunan iki adres arasında aynı saatlerde işlenen 2 cinayet arasında her hangi bir bağlantı olup olmayacağını araştırıyorlar. Polis olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlatılırken saldırganlarla ilgili arama çalışmaları başlatıldı.

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CinayetİzmirTorbalıIlçe Sağlık Müdürü
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