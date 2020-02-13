İzmir'de feci kaza! İşçi servisiyle kamyon çarpıştı, 4 ölü 8 yaralı

İzmir, Selçuk Mahallesi Bergama-Kozak yolunda sanah saatşerinde bir kaza meydana geldi. 35 F 9896 plakalı kamyon ile fabrikaya işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı bir servis minibüsü çarpıştı. Her iki aracında seyir halindeyken çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında çevrede bulunanlar durumu hemen ekiplere bildirdiler.
8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kza sonrasında yaralılar ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.