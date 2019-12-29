İzmir'de Gediz nehrine açılan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, dün akşam saatlerinde balık avına çıkan balıkçının bugün cansız bedenine ulaşıldı. 37 yaşındaki Muharrem Sürücü teknesiyle gediz nehrine açılarak balık avına çıktı. Evi ve 1 çocuk babası olan Muharrem Sürücü'nün arkadaşıda kendisiyle gelmek istedi.
Saat 17.00 sıralarında, 6 metre uzunluğundaki teknesiyle Foça'nın Gerenköy Mahallesi mevkiisinde bulunan Gediz Nehri'nin denize döküldüğü noktada balık avlamak için evden çıkan Sürücü, balık avlanan yere 500 metre uzaklıktaki iskelede arkadaşının beklemesini istedi.
Montu ve çizmesinin karada bulunmasının ardından bugüne kadar devam eden çalışmalar sonrasında bugün saat 16.30 sıralarında, arama- kurtarma ekipleri Muharrem Sürücü'nün cansız bedenine ulaştı.
Sürücü'nün cenazesi dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldıktan sonra, jandarma ve savcı olay yeri incelemelerde bulundu. Oradaki işlemlerin ardından balıkçının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.