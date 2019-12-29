İzmir'de Gediz nehrine açılan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, dün akşam saatlerinde balık avına çıkan balıkçının bugün cansız bedenine ulaşıldı. 37 yaşındaki Muharrem Sürücü teknesiyle gediz nehrine açılarak balık avına çıktı. Evi ve 1 çocuk babası olan Muharrem Sürücü'nün arkadaşıda kendisiyle gelmek istedi.

Saat 17.00 sıralarında, 6 metre uzunluğundaki teknesiyle Foça'nın Gerenköy Mahallesi mevkiisinde bulunan Gediz Nehri'nin denize döküldüğü noktada balık avlamak için evden çıkan Sürücü, balık avlanan yere 500 metre uzaklıktaki iskelede arkadaşının beklemesini istedi.

Muharrem Sürücü'nün arkadaşı sözleştikleri yerde uzun süre beklemesine rağmen Sürücü'nün kendisini almaya gelmemesi üzerine tekrar telefon etti. Fakat kendisine ulaşamayınca durumu hemen diğer arkadaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen arkadaşları, Sürücü'nün teknesini, içi boş bulduktan sonra çevrede arama yapmaya başladılar. Bir sonuca ulaşamayan arkadaşları durumu hemen Jandarma dalgıç ekibi, deniz polisi ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler saat 18.00 itibarıyla bölgede arama çalışması başlattı.

Montu ve çizmesinin karada bulunmasının ardından bugüne kadar devam eden çalışmalar sonrasında bugün saat 16.30 sıralarında, arama- kurtarma ekipleri Muharrem Sürücü'nün cansız bedenine ulaştı.

Sürücü'nün cenazesi dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldıktan sonra, jandarma ve savcı olay yeri incelemelerde bulundu. Oradaki işlemlerin ardından balıkçının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.