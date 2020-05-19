İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga! 5 gözaltı, 15 kişiye ceza!

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan yeşehir mahallesinde silahlı kavga yaşandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında önce bir tartışma yaşandı. Çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirilen taraflar bugün tekrar karşı karşıya geldiler.

İddialara göre cep telefonu satışı sonrasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortaya silahlar çıktı. Taraflar pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş ederlerken ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, olay yerinde bulunan park halindeki bazı araçlara ve evlere isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri tarafları ayırırken kavga böu-ylelikle sona erdi. Ekipleri kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alırken kavgada kullanılan 2 pompalı tüfeğe de el koyuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçe gösterilerek toplam 15 kişiye ise adli para cezası uygulandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.