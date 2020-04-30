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İzmir'de iki kişiyi gasp eden kişiler kurşunlarla dehşet saçtı!

İzmir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edilerek cep telefonları alınan iki kişi, kaçarken kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda bir kişi ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 10:58
İzmir'de iki kişiyi gasp eden kişiler kurşunlarla dehşet saçtı!

İzmir'in Konak ilçesinde gece saat 02.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafınan gasp edilen iki kişiden biri gaspçıların kurşunlarına hedef oldu. Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.T. ve B.A. isimli iki arkadaşın bulundukları otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek durdurldu. 

O sırada iki grup arasında bir gerginlik yaşanırken otomobili durduran kişilerden biri, B.A.'nın cep telefonununu gasp etti. Gaspçılardan diğeri ise cebinden silahı çıkarması üzerine B.A. ve S.T. otomobillerine binerek kaçmaya çalıştılar. O sırada hareket halindeki otomobile ateş açan gaspçılar, B.A.'nın sol ayağından vurulmasına neden oldular. 

S.T., arkadaşının vurulduğunu gördükten sonra otomobili Gaziler Caddesi'nde durdurdu ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri ambulansla B.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar.

Tedavi altına alınan B.A.nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken cep telefonunu gasbettikleri kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şahıslar hakkında polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bir çalışma başlattı. 

Anahtar Kelimeler:
İzmirKonakSilahlı SaldırıGasp
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