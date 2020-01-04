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İzmir'de işlenen seri cinayetlerin zanlılarıyla ilgili mahkeme kararını verdi

İzmir'de, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren katil zanlısı ve ona yardım ettiği tespit edilen 2 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:32
İzmir'de işlenen seri cinayetlerin zanlılarıyla ilgili mahkeme kararını verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, geçtiğimiz günlerde evinin önünde İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'a silahlı saldırıda bulunarak öldüren ve yine aynı akşam Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'ide evinde öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu yakalanmıştı.

İsminin Enver Yıldız olduğu öğrenilen katil zanlısı polis takibinden kaçarken bir arazide polisle arasında çatışma yaşanmış ve bir polis memurunun yaralanmasına neden olmuştu. Daha sonra ekipler tarafından vurularak yakalanan Yıldız, gözaltına alınara emniyete götürülmüştü.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülerek sorguya alınan Yıldız ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu kullanmış olduğunu belirterek "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

2 kişinin ölümüne ve bir polis memurunun yaralanmasına neden olan Enver Yıldız sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği de belirtildi.

Enver Yıldız'ın, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesindeki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Torbalı Adliyesine sevk edildi. Yıldız'a yardım ettiği öne sürülen ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 2 kişide sorguları tamamlandıktan sonra Adliye'ye sevkleri sağlandı.

Katil zanlısı Enver Yıldız ve 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanara cezaevine gönderildi. 

Anahtar Kelimeler:
CinayetİzmirTorbalı
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