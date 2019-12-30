İzmir'de peş peşe 2 cinayet işleyen katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün akşam peş peşe yaşanan 2 cinayetin ardından sır perdesi çözüldü. İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı evinin önünde silahla vurarak öldüren katil zanlısının olaydan yaklaşık yarım saat sonra Devlet Hastanesinde görevli doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'inde katili olduğu anlaşıldı.

Her iki olayın birbiriyle bağlantısı olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu şüphelinin kimliğine ulaşarak arama yapmaya başladılar. Zanlının kimlik tespitinin ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirlediler.

Otelin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığını fark eden şüpheli birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girdi. Marketin arka tarafında bulunan pencerenin camını kırarak kaçmak isteyen zanlıyı durduran polis zanlıya teslim ol çağrısında bulundular. Zanlı ise bu çağrıya ateşle karşılık verdi ve polisle arasında bir çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis memuru ağır yaralandı.

O sırada katil zanlısı polisin elinden kurtularak çevrede bulunan boş arazide izini kaybettirdi. Yaralı polis memuru ise ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Polis ekipleri ise boş arazide arama çalışmaları başlattı ve adının Enver Yıldız olduğu öğrenilen katil zanlısı yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyet Müdürlüğüne götürülen katil zanlısının çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve son olarak "yağma" suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Diğer taraftan işlenen cinayetlerin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri düşündükleri 2 şüpheliyiyi de ilçe sınırları içerisinde belirledikleri asreslere baskın yaparak yakaladılar.



