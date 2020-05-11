İzmir'de pompalı tüfekle oynayan çocuk ablasını vurdu

İzmir'e bağlı Kiraz ilçesinde bugün korkunç bir olay meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çayağzı Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre Hasan T. isimi 12 yaşındaki bir çocuk evde babasına ait pompalı tüfeği alarak oynamaya başladı. Çocuk tüfekle oynarken yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfekten çıkan saçmalar o anda orada bulunan ablası Rabia T.’ye isabet etti.

Kanlar içindeyere yığılan Rabia T.'nin sırtından vurulduğu anlaşılırken silah sesine koşan yakınları hemen durumu sağlık ve polis ekipleribe ihbar etti. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Rabia T.'yi ambulansa alarak Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk midahalenin ardından durumunun ağır olması sebebiyle Rabia T., Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Raiba T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hasan T.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.



