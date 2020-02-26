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İzmir'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı

İzmir Çanakkale yolu üzerinde seyir halinde bulunan ve işçi servisi olarak kullanılan bir otobüs alev alev yanmaya başladı. İçerisinde sürücü hariç kimsenin olmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.

26 Şubat 2020 Çarşamba 00:04
İzmir'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale kara yolunda seyir halinde giden bir otobüs birden alev alarak yanmaya başladı. Bergama Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda S.E. idaresindeki 42 ADG 865 plakalı işçi servisi yanmaya başlayınca sürücü otobüsü emniyet şeridine çekerek kendisini dışarı attı.

İzmir'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı
 

Sürücünün durumu itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından belirtilen yere gelen ekipler alev alev yanan otobüse müdahale ederek yangını söndürdüler. Yangının söndürülerek kontrol altına alınmasından sonra otobüsün Dikili ilçesinde bulunan bir sera firmasına ait olduğu ve işçileri taşımak için kullanıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri trafikte sorun yaşanmaması için bölgedde önlem alırken polis henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan servis aracı hakkında inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 26.02.2020 00:04
Anahtar Kelimeler:
YangınİzmirIşçi Servisi
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