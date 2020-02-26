İzmir'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale kara yolunda seyir halinde giden bir otobüs birden alev alarak yanmaya başladı. Bergama Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda S.E. idaresindeki 42 ADG 865 plakalı işçi servisi yanmaya başlayınca sürücü otobüsü emniyet şeridine çekerek kendisini dışarı attı.

Sürücünün durumu itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından belirtilen yere gelen ekipler alev alev yanan otobüse müdahale ederek yangını söndürdüler. Yangının söndürülerek kontrol altına alınmasından sonra otobüsün Dikili ilçesinde bulunan bir sera firmasına ait olduğu ve işçileri taşımak için kullanıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri trafikte sorun yaşanmaması için bölgedde önlem alırken polis henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan servis aracı hakkında inceleme başlattı.