İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92382
ALTIN
360.214
DOLAR
6.7598
STERLİN
8.3424
EURO
7.3585

İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi sokakta vatandaşlara koronavirüs testi yaptı. Karşıyakalılara ayakta gerçekleştirilen uygulamayla ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

07 Nisan 2020 Salı 18:31
İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli iki sağlık çalışanı, Karşıyaka ilçesinde bulunan iskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara koronavirüs testi yaptı. Açık alanda ve ayaküstü yapılan uygulamanın görüntüleri sosyal medyaya yayılması sonrasında görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşlarla tek tek ilgilendiği ve vatandaşların boğazları ile burunlarından alınan örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü.

İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi

Bu uygulamayı öğrenen ve bölgede bulunan vatandaşların test yapılan noktaya giderek test yaptırmak istedikleri ve sağlık ekiplerinin de gün boyunca yaklaşık yüz kişiye yakın koronavirüs testi yaptığı öğrenildi. Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşlarla sağlık ekiplerinin iletişime geçeceklerini söyledikleri de kaydedildi.

İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi

Bu uygulamanın İzmir’in çeşitli ilçelerinde de sürekli bir şekilde devam edeceği söylenirken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı ve söz konusu uygulama hakkında bir açıklama yaptı.

İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada il ve ilçelerde böyle bir uygulamalarının olmadığını, bir vaka için giden sağlık ekibinin kendilerini gören vatandaşların talebi üzerine test yaptıkları kydedildi. Ayrıca, iki sağlık çalışanına soruşturma açılmadığı öğrenildi.

İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarşıyakaIl Sağlık MüdürlüğüKoronavirüsTest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlunu koronavirüsünden kaybeden 83 yaşındaki anne virüsten kurtuldu
Oğlunu koronavirüsünden kaybeden 83 yaşındaki anne virüsten kurtuldu
Bahçeli'den korona virüs açıklaması! 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'
Bahçeli'den korona virüs açıklaması! 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'
Pompalı tüfek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk ağabeğini öldürdü
Pompalı tüfek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk ağabeğini öldürdü
Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz patladı! 3 kişi yaralandı
Esenyurt'ta 10 katlı binada doğalgaz patladı! 3 kişi yaralandı
İşte Türkiye'de günde vefat eden kişi sayısı
İşte Türkiye'de günde vefat eden kişi sayısı
Kızılay'dan İmmün plazma bağışçılarına açık davet! Günlük 750 bağışçı için hazırız
Kızılay'dan İmmün plazma bağışçılarına açık davet! Günlük 750 bağışçı için hazırız

Popüler Haberler

CİMER nedir? Cimer'e hangi konularda şikayet yazılır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? 7 Nisan EDHO neden yok yayınlanmadı?
Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? E-devlet sistemi ile nüfus cüzdanı sureti alma
2020 SGK Gözlük hakkı sorgulama ve SGK gözlük camı fiyatları karşımala miktarı
e-Devlet ve ePTT üzerinden kimler ücretsiz maske siparişi verebilir, maske siparişi nasıl verebilir?
Zekat nedir, ne için verilir? Mala göre zekat nasıl hesaplanır?
e-Devlet şifresi nasıl alırım? PTT şubesine gitmeden e-devlet şifresi alınır mı?
Geliri olmayana devlet yardımları şartları nelerdir? Geliri olmayan vatandaş yardım başvurusu nasıl olacak?
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Görüntülü konferans platformu Zoom programı ne kadar güvenilir?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı?
Reynmen, çektiği bir video ile Ece Erken'i ve ayna kırma görüntülerini tiye aldı
İştirak nafakası nedir? Hangi koşullarda istenir ve nasıl hesaplanır?
Evlere ek iş imkanı sağlayan Türkiye geneli fabrikalar
Halk, Vakıf ve Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 3 Kamu bankası kredi borçlarının ödeme tarihlerinin ertelendiğini duyurdu!
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı
Emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? E-devlet ile emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama
Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan tarihi
Çocuklarla evde neler oynanabilir, evde oynanacak oyunlar nelerdir?
Ziraat Bankası 0.79 faizli konut ve ihtiyaç kredisi koşulları ve detayları
Merkez Bankası nedir, görevleri nelerdir? Merkez bankası ne iş yapar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.