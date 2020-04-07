İzmir'de sokak ortasında yapılan korona testi için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli iki sağlık çalışanı, Karşıyaka ilçesinde bulunan iskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara koronavirüs testi yaptı. Açık alanda ve ayaküstü yapılan uygulamanın görüntüleri sosyal medyaya yayılması sonrasında görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşlarla tek tek ilgilendiği ve vatandaşların boğazları ile burunlarından alınan örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü.

Bu uygulamayı öğrenen ve bölgede bulunan vatandaşların test yapılan noktaya giderek test yaptırmak istedikleri ve sağlık ekiplerinin de gün boyunca yaklaşık yüz kişiye yakın koronavirüs testi yaptığı öğrenildi. Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşlarla sağlık ekiplerinin iletişime geçeceklerini söyledikleri de kaydedildi.

Bu uygulamanın İzmir’in çeşitli ilçelerinde de sürekli bir şekilde devam edeceği söylenirken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı ve söz konusu uygulama hakkında bir açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada il ve ilçelerde böyle bir uygulamalarının olmadığını, bir vaka için giden sağlık ekibinin kendilerini gören vatandaşların talebi üzerine test yaptıkları kydedildi. Ayrıca, iki sağlık çalışanına soruşturma açılmadığı öğrenildi.