İzmir'de uzman çavuşun sır dolu ölümü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Deniz Piyade Uzman Çavuşu olan 26 yaşındaki Yasin S., sahil kenarında başına dayadığı silahla intihar etti.
Gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre sahil kenarına gelerek burada bir süre vakit geçiren Yasin S., daha sonra yanında bulundurduğu beylik tabancasını başına dayadı. Silahı ateşleyerek kendisini öldüren uzman çavuştan gelen silah sesinin duyan çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili polis geniş çapta soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 20.01.2020 13:25