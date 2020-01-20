İzmir'de uzman çavuşun sır dolu ölümü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Deniz Piyade Uzman Çavuşu olan 26 yaşındaki Yasin S., sahil kenarında başına dayadığı silahla intihar etti.

Gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre sahil kenarına gelerek burada bir süre vakit geçiren Yasin S., daha sonra yanında bulundurduğu beylik tabancasını başına dayadı. Silahı ateşleyerek kendisini öldüren uzman çavuştan gelen silah sesinin duyan çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bir süredir psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Yasin S.'nin intiharının ardından olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Yasin C.'nin cansız bedeniyle karşılaştılar. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından intihar ederek hakatına son veren uzman çavuşun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis geniş çapta soruşturma başlattı.



