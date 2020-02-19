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İzmir Devlet Korosu mutemet tarafından dolandırıldı

İzmir Devlet Korosu'nda görevli 101 personelin Şubat ayı maaşlarını kurum mutemeti kendi hesabına aktararak kaçtı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:30
İzmir Devlet Korosu mutemet tarafından dolandırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşları kurumun mutemedi tarafından çalındı. 101 çalışana ait 700 bin TL tutarındaki maaşları kendi hesabına geçiren Y.Y. isimli mutemet paraları aldıktan sonra kaçarak ortadan kayboldu.

Koronun müdürü Ayşem Ünal Güvenç'e ait e-imza şifresini gizlice alan ve bu şifreyi kullanarak tüm parayı kendi hesabına aktaran Y.'nin daha önce İzmir 1 No'lu Koruma Kurulu'nda çalışırken buna benzer davranışlar sergilediği ve kurumdan gönderildiği öne sürüldü.

Koroda şu an için 57 Ses , 22 Saz ve 4 misafir saz sanatçısı ve 1 misafir ses sanatçısı ile birlikte ayrıca 17 çalışan görev aldığı öğrenilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin personeli zor durumda bırakmayacaklarını ve maaşlarının 19 Şubat günü tekrar yatırılacağını duyurduğu bildirildi.

Daha önce uzman çavuş olan ve bu görevinden ayrıldıktan sonra İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nda 'bigisayar işletmeni' olarak işe başlayan Y.Y.   burada sergilediği tutumsuz davranışları nedeniyle bir çok kez şikayet edilmiş ve yaklaşık 8 ay önce Izmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan ayrılan muhasebe personelinin yerine atanmıştı. 

 
 

Anahtar Kelimeler:
Maaşİzmir Devlet KorosuDolandırılma
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