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İzmir dün gece 3.5 şiddetindeki depremle sallandı!

Ülkemizde depremler art arda yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Elazığ depremiyle birlikte büyük kayıpların yaşandığı depremlere bir yenisi daha eklendi. Manisa merkezli bir deprem yaşandı. İzmir dün gece 3.5 şiddetindeki depremle sallandı! İşte uzmanların depremlerle ilgili açıklamaları…

03 Şubat 2020 Pazartesi 02:40
İzmir dün gece 3.5 şiddetindeki depremle sallandı!

Türkiye’nin farklı noktalarında hissedilen depremler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde Elazığ’da kendisini gösteren deprem büyük bir yıkıma neden olmuştu. Pek çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan bu deprem sonrasında ülkenin farklı farklı bölgelerinde depremler yaşanmaya devam ediyor.

Depremlerin bu denli çok meydana gelmesi uzmanlar tarafından yapılan açıklamaların ciddi şekilde takip edilmesine neden oluyor. Son olarak dün gece Manisa merkezli 4.6 şiddetindeki deprem 03.23 sularında gerçekleşti ve İzmir’de de hissedildi. Sonrasında 06.25’te 4.0 büyüklüğünde yine İzmir’de ve İstanbul’da ise 03.57 sularında 3.5 büyüklüğünde depremler gözlemlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy katılmış olduğu bir canlı yayında daha önceden önemli bazı açıklamalar yapmıştı. Kendisi açıklamalarında İzmir için uyarıda bulunmuştu.

İzmir İçin Uyarmıştı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Ege Bölgesi’nde özellikle İzmir ve çevresinde yakın bir tarihte yaklaşık 6.5 şiddetinde büyük bir deprem olacağı şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Son Güncelleme: 03.02.2020 02:40
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