İzmir Emniyetinde, camilerde yapılan müzik yayını için 30 kişik özel ekip kuruldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü, camilerin merkezi sistemlerine girilerek hoparlörlerden müzik yayını yapan kişi veya kişiler yakalamak için 30 kişilik özel bir ekip kurdu.

İzmir Emniyetinde, camilerde yapılan müzik yayını için 30 kişik özel ekip kuruldu
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İzmir'de 21 Mayıs günü, camilerin merkezi sistemin frekansına korsan bir şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı cami hoparlörleri üzerinden 'Çav Bella' isimli İtalyanca marşı yayınladılar. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olaydan bir gün sonra yine akşam saatlerinde aynı tekniği kullanan şahıs veya şahıslar bu kez Selda Bağcan'ın bir parçasını yayınladılar. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, camilerde müzik çalınırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşması üzerine soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı veardından suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesine bağlı diğer şubelerde de görevli 30 kişilik özel bir ekip kuruldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada ilk olarak kim veya kimler tarafından paylaşıldığını tespit ederlerken diğer taraftan Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de yayın yapılan camilerin çevresinde çalışma başlatacak. Diğer taraftan; camilerin çevresinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameraları da incelemeye alındı. 


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