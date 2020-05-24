Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesine bağlı diğer şubelerde de görevli 30 kişilik özel bir ekip kuruldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada ilk olarak kim veya kimler tarafından paylaşıldığını tespit ederlerken diğer taraftan Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de yayın yapılan camilerin çevresinde çalışma başlatacak. Diğer taraftan; camilerin çevresinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameraları da incelemeye alındı.Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 15:25
İzmir Emniyetinde, camilerde yapılan müzik yayını için 30 kişilik özel ekip kuruldu
İzmir Emniyet Müdürlüğü, camilerin merkezi sistemlerine girilerek hoparlörlerden müzik yayını yapan kişi veya kişiler yakalamak için 30 kişilik özel bir ekip kurdu.
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