İzmir'in göbeğinde tepki çeken görüntüler! Asansörü ayağıyla açtı

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Asansör'ü ziyaret etmek için gelen bir kadın, asansöre bineceği sırada çağırma tuşuna basmak için ayağını kullandı. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile birlikte kadının yaptığı davranış izleyenlerin büyük tepkisini izmir'in göbeğinde yapılan bu hareketin hiç yakışmadığı yorumları yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen görüntüde, asansöre binmek için bekleyen kadın, asansörü çağırmak için kullanılan düğmeye bsamak için ayağını kullanıyor. Kadının asansörün tuşuna ayağıyla bastığı anlar ise arkasında bulunan başka bir vatandaş tarafından kaydediliyor.