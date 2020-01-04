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İzmir Konak'ta trafik kazası! 5 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi ağır yaralı halde hastanelere kaldırıldı.

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:00
İzmir Konak'ta trafik kazası! 5 kişi ağır yaralandı

İzmir Konak'ta bulunan Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. İki ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağolık ve polis ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine geleb sağlık ekipleri araçların içerisinde sıkışan sürücü ve yolcuları bulundukları yerden çıkararak ilk müdahalelerini yaptılar. Durumları ağır olduğu respit edilen yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 2’sinin Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne, diğer 3 yaralının ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu kaza sonrasında polis ekipleride araçları bulunduğu yerden kaldırarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


 

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıİzmirKonak
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