İzmir'de Cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısı çalındı

İzmir'li vatandaşlar, bugün skandal bir olaya şahit oldu. Cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısı çalındı! O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de Cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısı çalındı
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İzmir’in Karşıyaka, Çiğli, Konak ve Buca ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bugün cami megafonundan çalınan marş ile şok oldu. Çeşitli ilçelerde cami hoparlörlerinden ‘’Çav Bella’’ marşı çalındı. İlçede yaşayanlar o anları sosyal medya da paylaşırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Kimliği belirsiz kişilerin, cami ezan sisteminin frekanslarını değiştirerek marşı hoparlörden çaldığı düşünülüyor. Müftülük de bir açıklamada bulunarak, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve gerekli incelemelerin yapılacağını duyurdu.

İşte kameralara yansıyan o anlar:

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 00:41

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