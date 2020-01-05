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İzmir'de deprem meydana geldi! Depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi!

Merkezi İzmir'in Urla ilçesi olarak tespit edilen bir deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak bildirildi.

05 Ocak 2020 Pazar 20:18
İzmir'de deprem meydana geldi! Depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi!

 

5 Ocak Pazar öğlen saatlerinde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi olarak tespit edilen bir deprem meydalan geldi. Saat 01.11 sularında gerçekleşen depreme dair detaylar AFAD tarafından intenet üzerinden paylaşılırken, depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi.

Güncel bilgilere göre deprem yerin 21.06km derinliğinde gerçekleşti ve şiddeti ise 4.0 olarak aktarıldı.

 

Son Güncelleme: 05.01.2020 20:18
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