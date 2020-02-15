İzmir'de İzban istasyonunda intihar girişimi

İzmir'de İzban istasyonunda yeni bir intihar olayı gerçekleşti. İzban'ın Karşıyaka istasyonunda trenin gelmesini bekleyen bir erkek tren gelirken birden kendini rayların üzerine attı. Bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda durakta beklediği sırada kendisini trenin altına atmasının hemen ardından orada bulunan vatandaşlar ve güvenlik durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde İ.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de İzban durağında geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinden sonra İ.A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yaşanan intihar girişimi nedeniyle İZBAN seferlerinde aksamalar yaşanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

