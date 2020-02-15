İzmir'de İzban istasyonunda intihar girişimi

İzmir'de İzban istasyonunda yeni bir intihar olayı gerçekleşti. İzban'ın Karşıyaka istasyonunda trenin gelmesini bekleyen bir erkek tren gelirken birden kendini rayların üzerine attı. Bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda durakta beklediği sırada kendisini trenin altına atmasının hemen ardından orada bulunan vatandaşlar ve güvenlik durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaşanan intihar girişimi nedeniyle İZBAN seferlerinde aksamalar yaşanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 15.02.2020 19:26