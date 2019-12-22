İzmir'de korkunç kaza! TIR 9 metrelik şarampole uçtu

İzmir'e bağlı Aliağa ilçesinde bulunan Nemrut Limanı bölgesinde bir kaza meydana geldi. Seyfettin Özü idaresindeki hurda yüklü bir sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu.

İlçede bulunan demir çelik fabrikasına hurda taşıyan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu TIR metal yığınan dönerken kazayı görenler durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın içinde sıkışan 44 yaşındaki sürücü Seyfettin Özü’yü çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Özü'nün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınıp İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.