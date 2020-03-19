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İzmir'de koronavirüs vakası! Gümrük Müdürlüğü çalışanının testi pozitif çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ulusoy Limanı'nda çalışan 1 kişi koronavirüsüne yakalandığı bildirildi. Yapılan testleri pozitif çıkan kişi karantinaya alınırken Çeşme Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan 45 kişi ve ailelerinde evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

19 Mart 2020 Perşembe 23:02
İzmir'de koronavirüs vakası! Gümrük Müdürlüğü çalışanının testi pozitif çıktı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, son dakika açıklamasında bulunarak Çeşme Gümrük Müdürlüğü'nde görevli korobavirüs belirtisi görülen bir çalışan üzerinde yapılan testlerin pozitif çıktığını duyurdu. Oran, Ulusoy Limanı'nı çalışanında koronavirüs salgının tespit edilmesinden heme sonra ise aynı yerde çalışan 45 işçi aileleride dahil olmak üzere evlerinde karantinaya alındığını bildirdi.

Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulusoy Çeşme Limanı'nda Gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin korona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan, her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim Kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verirken İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’un da vakanın duyuru yapılamsının ardından Çeşme’ye hareket ettiği öğrenildi. 

İzmir'de koronavirüs vakası!

Son Güncelleme: 19.03.2020 23:03
Anahtar Kelimeler:
ÇeşmeİzmirKoronavirüsGümrük Müdürlüğü
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