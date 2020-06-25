İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114139
ALTIN
388.734
DOLAR
6.8510
STERLİN
8.5130
EURO
7.6931
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

İzmir'de maske takmak zorunlu hale getirildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de maske takmanın zorunlu hale getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

25 Haziran 2020 Perşembe 18:37
İzmir'de maske takmak zorunlu hale getirildi
Takip Et:

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde maske takmak zorunlu hale getirilmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları karar neticesinde İzmir’de maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. İzmir ile birlikte maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 57 oldu. 

Vali açıkladı


18 Haziran’da İzmir Valisi olarak göreve başlayan Köşger, kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Köşger açıklamasında, ‘’Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir’de il genelinde maske takmak zorunlu oldu.’’ dedi.

81 il valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda 22 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren, maske takmayan kişilere 900 lira idari para cezası uygulanıyor.


Son Güncelleme: 25.06.2020 18:37
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç polis memuru serinlemek için girdiği çayda boğuldu
Genç polis memuru serinlemek için girdiği çayda boğuldu
Kazım Koyuncu'nun Aramızdan Ayrılışının 15'inci Yılı
Kazım Koyuncu'nun Aramızdan Ayrılışının 15'inci Yılı
3 yıl önce 24 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Eren Bülbül kimdir? Nereli?
3 yıl önce 24 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Eren Bülbül kimdir? Nereli?
Gelenek bozulmadı; sopalarla pazarlık yaptılar
Gelenek bozulmadı; sopalarla pazarlık yaptılar
Sosyal medya fenomeni 3. kattan aşağı düştü
Sosyal medya fenomeni 3. kattan aşağı düştü
Van'da YKS'ye girecek öğrenci ve bir veliye ücretsiz ulaşım sağlanacak
Van'da YKS'ye girecek öğrenci ve bir veliye ücretsiz ulaşım sağlanacak

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Youtube Video Optimizasyonu ayarları nelerdir? Youtube site içi video optimizasyonu nasıl yapılır?
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Ziraat Bankasından seralara faizsiz kredi şartları ve kredi başvuru belgeleri
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.