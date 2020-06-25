İzmir'de maske takmak zorunlu hale getirildi

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde maske takmak zorunlu hale getirilmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları karar neticesinde İzmir’de maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. İzmir ile birlikte maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 57 oldu.

Vali açıkladı

18 Haziran’da İzmir Valisi olarak göreve başlayan Köşger, kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Köşger açıklamasında, ‘’Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir’de il genelinde maske takmak zorunlu oldu.’’ dedi.

81 il valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda 22 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren, maske takmayan kişilere 900 lira idari para cezası uygulanıyor.