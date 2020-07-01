İzmir'de YKS sınavı için sokağa çıkma yasağına uymayan 89 kişiye idari para cezası uygulandı!

Tüm Türkiye’de uygulanan YKS sınavı için Covid-19 vakası artmaması için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları belirli saatler arasında uygulandı. İzmir’de ise yasağa uymayan 89 kişiye idari para cezası uygulandı.

İzmir’de YKS sınavının 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı(AYT) dolayısı ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 89 kişiye cezai işlem uygulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamalarda sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 89 kişiye toplamda 243 bin 480 TL ceza kesildi.

Öte yandan YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı(TYT)’nda 23 kişiye cezai işlem uyguylandığı belirtildi. Buna göre TYT sınavında 23 kişiye toplanda 56 bin 948 TL idari para cezası kesildi.