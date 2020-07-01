İstanbul 28°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115315
ALTIN
388.730
DOLAR
6.8510
STERLİN
8.5397
EURO
7.7173
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

İzmir'de YKS sınavı için sokağa çıkma yasağına uymayan 89 kişiye idari para cezası uygulandı!

Ülke genelinde uygulanan YKS kaynaklı sokağa çıkma yasağına İzmir'de uymayan 89 kişiye idari para cezası uygulandı. Yapılan açıklamalarda TYT ve AYT sınavlarında yasağa uymayan vatandaşlara toplamda ne kadar cezai işlem uygulandığı da aktarıldı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:48
İzmir'de YKS sınavı için sokağa çıkma yasağına uymayan 89 kişiye idari para cezası uygulandı!
Takip Et:

Tüm Türkiye’de uygulanan YKS sınavı için Covid-19 vakası artmaması için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları belirli saatler arasında uygulandı. İzmir’de ise yasağa uymayan 89 kişiye idari para cezası uygulandı.


İzmir’de YKS sınavının 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı(AYT) dolayısı ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 89 kişiye cezai işlem uygulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamalarda sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 89 kişiye toplamda 243 bin 480 TL ceza kesildi.

Öte yandan YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı(TYT)’nda 23 kişiye cezai işlem uyguylandığı belirtildi. Buna göre TYT sınavında 23 kişiye toplanda 56 bin 948 TL idari para cezası kesildi.


Son Güncelleme: 01.07.2020 16:48
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa Orhangazi’deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
Bursa Orhangazi’deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
Üniversite sınavında Mabel Matiz'le ilgili soru soruldu!
Üniversite sınavında Mabel Matiz'le ilgili soru soruldu!
Son dakika Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Van'da meydana gelen acı olay :1 ölü 41 yaralı
Van'da meydana gelen acı olay :1 ölü 41 yaralı
Konya'da peş peşe yaşanan kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi!
Konya'da peş peşe yaşanan kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi!
Yabancı uyruklu 5 kişini cesedine Van Gölün de ulaşıldı!
Yabancı uyruklu 5 kişini cesedine Van Gölün de ulaşıldı!

Popüler Haberler

Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Aylık kasko sigortası uygulaması nedir? Aylık kasko nasıl yapılır? Aylık kasko fiyatları!
Ziraat Bankası damızlık düve yetiştiriciliği kredisi için gereken şartlar ve evraklar
Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Ziraat Bankası arıcılık ve arı yetiştiriciliği destek kredisi 2020
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası nerede ve nasıl çıktı? Türkiyedeki ilk vakanın kaynağı belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.