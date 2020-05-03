İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98842
ALTIN
386.055
DOLAR
7.0401
STERLİN
8.7489
EURO
7.6714

İzmir'deki çekirge istilası mı var? İzmir'de görülen çekirgeler zararlı mı? Tarım Müdürlüğünden açıklama!

Tarım Müdürlüğü'nden İzmir'deki çekirge istilası mı var ve İzmir'de görülen çekirgeler zararlı mı sorularının yanıtı ile ilgili açıklama geldi. İşte Tarım Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama.

03 Mayıs 2020 Pazar 13:53
İzmir'deki çekirge istilası mı var? İzmir'de görülen çekirgeler zararlı mı? Tarım Müdürlüğünden açıklama!

 

Akarca Ovası’nda yaşanan binlerce çekirge, vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Bölgede tarımsa ciddi zarar veren çekirgelerde çalışmalara başlanacağı belirtildi. Havanın ısınmasıyla çekirgeler için kimyasal mücadelenin yapılacağı kaydedildi.

5 Mayıs tarihinde kimyasal mücadele yapılacak

Çöl çekirgelerinden farklı çekirgelerin, yeşil çekirge türünde olduğu belirlendi. Biber,  domates ve kavun gibi topraklardaki mahsulleri yemeye ve zarar vermeye başlamış olan çekirge, vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 5 Mayıs Salı kimyasal ilaçlamanın yapılacağını açıkladı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamada bulundu

İzmir’de çekirge istilası ile ilgili İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 5 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde çekirgelerin olduğu yerde kimyasal mücadelenin başladığı bildirilmiştir. Konuya ilişkin Müdürlük tarafından yapılan açıklamalara göre;

Çekirgelerin özel mülk olmayan sahalarda ortaya çıkıp, kültür bitkilerine yayılmasının önemli ölçüde zarar oluşturabileceği belirtildi. Çiftçi bağ, bahçe ve tarlalarında bulunmayan hazine arazisi, meralar, köy ortak alanı sahalarda devlet yardım şeklinde oluyor. Bu çerçevede İl Müdürlüğü öncülüğünde Tire İlçe Müdürlüğü teknik elemanlar tarafından Işıklar ve Yenioba Mahalelleri’nde çekirge bulaşık alanının belirlendiği ve kimyasal mücadele yapma kararı alındığı kaydedildi.

 

Ekonominin gidişatı hakkında gelişmelerden tüm sağlık haberlerine,merak ettiğin tüm manşetler için mobil uygulamamızı hemen edin!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’un tüm haberlerini anlık olarak görüntülemek istiyorsan hemen şimdi Twitter hesabımızı Takip Et. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 03.05.2020 13:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor
Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor
HDP'den istifa haberi! İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden ayrıldı
HDP'den istifa haberi! İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden ayrıldı
İstanbul'da TEM oto yolunda trafiği felç eden kaza!
İstanbul'da TEM oto yolunda trafiği felç eden kaza!
Ambulansın tarlasına inmesine izin vermeyen kadın; Yanlış anlaşıldık!
Ambulansın tarlasına inmesine izin vermeyen kadın; Yanlış anlaşıldık!
Yasağı deldiği için Jandarmadan kaçan genç kalp krizinden öldü
Yasağı deldiği için Jandarmadan kaçan genç kalp krizinden öldü
Vali olaya el attı! 4 yaşındaki çocuğa kesilen ceza iptal edildi
Vali olaya el attı! 4 yaşındaki çocuğa kesilen ceza iptal edildi

Popüler Haberler

İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar
Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?
2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?
Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?
Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Öğretmen yeni sezon başlama tarihi
Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama
Haluk Levent Ahbap Derneği yardım talebi iletişim ve başvuru
Kara listede olanlara kredi kartı veren bankalar listesi ve Kara listeden çıkma yöntemleri
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Bimcell ve PTTcell 1 GB ücretsiz internet nasıl alınır?
Fitre kimlere verilmez? Diyanet 2020 fitre ne kadar, ne zaman verilir?
Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?
İstinaf nedir? 2020 İstinaf mahkemeleri başvuru masrafı hesaplama nasıl yapılır?
PUBG Mobile Lite yeni güncellemesi ne zaman yapılacak? 0.17.0 güncellemesi ile gelecek özellikler neler?
Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma maskeleri ve uygulamaları nasıl yapılır?
Günlük Burç Yorumları 5 Mayıs 2020 Salı - Hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
TRT 1 Uzaktan Erişim sunucusu Seda Çavdar kimdir?
2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
İşsizlik maaşı kimler alabilir ve ne kadar süre alabilir? Çalışma sürelerine göre işsizlik maaşı ödemeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.