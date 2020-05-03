İzmir'deki çekirge istilası mı var? İzmir'de görülen çekirgeler zararlı mı? Tarım Müdürlüğünden açıklama!

Akarca Ovası’nda yaşanan binlerce çekirge, vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Bölgede tarımsa ciddi zarar veren çekirgelerde çalışmalara başlanacağı belirtildi. Havanın ısınmasıyla çekirgeler için kimyasal mücadelenin yapılacağı kaydedildi.

5 Mayıs tarihinde kimyasal mücadele yapılacak

Çöl çekirgelerinden farklı çekirgelerin, yeşil çekirge türünde olduğu belirlendi. Biber, domates ve kavun gibi topraklardaki mahsulleri yemeye ve zarar vermeye başlamış olan çekirge, vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 5 Mayıs Salı kimyasal ilaçlamanın yapılacağını açıkladı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamada bulundu

İzmir’de çekirge istilası ile ilgili İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 5 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde çekirgelerin olduğu yerde kimyasal mücadelenin başladığı bildirilmiştir. Konuya ilişkin Müdürlük tarafından yapılan açıklamalara göre;

Çekirgelerin özel mülk olmayan sahalarda ortaya çıkıp, kültür bitkilerine yayılmasının önemli ölçüde zarar oluşturabileceği belirtildi. Çiftçi bağ, bahçe ve tarlalarında bulunmayan hazine arazisi, meralar, köy ortak alanı sahalarda devlet yardım şeklinde oluyor. Bu çerçevede İl Müdürlüğü öncülüğünde Tire İlçe Müdürlüğü teknik elemanlar tarafından Işıklar ve Yenioba Mahalelleri’nde çekirge bulaşık alanının belirlendiği ve kimyasal mücadele yapma kararı alındığı kaydedildi.

Ekonominin gidişatı hakkında gelişmelerden tüm sağlık haberlerine,merak ettiğin tüm manşetler için mobil uygulamamızı hemen edin!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’un tüm haberlerini anlık olarak görüntülemek istiyorsan hemen şimdi Twitter hesabımızı Takip Et. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et