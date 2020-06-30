İznik Gölünde su yılanları korkuttu!

Bursa’nın İznik Gölünde boyları 1.5 metreye varan yılanların su yüzüne çıkmaları 1999 depremi nedeni ile görenleri korkuttu. Yılanların 1999 depreminde de aynı davranışları göstermeleri araştırmacıları harekete geçirdi.
Bir vatandaşın cep telefonuna çektiği görüntüler sonrasında yılanların su yüzeyinde olması araştırmacıları da harekete geçirdi. Araştırmacıların bir kısmı yılanların sadece avlanmak için su yüzeyine çıktığı savunulurken bazı araştırmacılar depremin yaklaştığına dikkat çekti.
Son Güncelleme: 30.06.2020 03:23