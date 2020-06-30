İstanbul 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116444
ALTIN
390.461
DOLAR
6.8484
STERLİN
8.4242
EURO
7.6846
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

İznik Gölünde su yılanları korkuttu!

En son 1999 depreminde su yüzeyine çıkmaları ile depremin habercisi denilen İznik Gölü su yılanlarının tekrar su yüzeyine çıkmaları vatandaşı korkuttu. Pek çok araştırmacı harekete geçerken konu ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

30 Haziran 2020 Salı 03:23
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!
Takip Et:

Bursa’nın İznik Gölünde boyları 1.5 metreye varan yılanların su yüzüne çıkmaları 1999 depremi nedeni ile görenleri korkuttu. Yılanların 1999 depreminde de aynı davranışları göstermeleri araştırmacıları harekete geçirdi.


Bu yılanlar en son 1999 depreminde görüldü açıklamaları sonrasında en merak edilen konulardan bir tanesi haline gelen yılanlar vatandaşları tedirgin etti. Türkiye’nin en büyük 5. Gölü olan İznik gölü bünyesinde barındırdığı su yılanları ile bilinmektedir. Gölün zemininde yaşayan su yılanlarının su yüzeyine çıkmaları ise en son 1999 depreminde yaşanmıştı. Boyları 1 metreyi aşan yılanların su yüzeyinde tekrar görüntülenmesi ise pek çok kişiyi korkuttu.

Bir vatandaşın cep telefonuna çektiği görüntüler sonrasında yılanların su yüzeyinde olması araştırmacıları da harekete geçirdi. Araştırmacıların bir kısmı yılanların sadece avlanmak için su yüzeyine çıktığı savunulurken bazı araştırmacılar depremin yaklaştığına dikkat çekti.



Son Güncelleme: 30.06.2020 03:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!
YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!

Popüler Haberler

Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Liglerde maçlar oynanmaya başlayacak mı? TFF'den sondakika yeni açıklama!
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.