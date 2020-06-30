İznik Gölünde su yılanları korkuttu!

Bursa’nın İznik Gölünde boyları 1.5 metreye varan yılanların su yüzüne çıkmaları 1999 depremi nedeni ile görenleri korkuttu. Yılanların 1999 depreminde de aynı davranışları göstermeleri araştırmacıları harekete geçirdi.

Bu yılanlar en son 1999 depreminde görüldü açıklamaları sonrasında en merak edilen konulardan bir tanesi haline gelen yılanlar vatandaşları tedirgin etti. Türkiye’nin en büyük 5. Gölü olan İznik gölü bünyesinde barındırdığı su yılanları ile bilinmektedir. Gölün zemininde yaşayan su yılanlarının su yüzeyine çıkmaları ise en son 1999 depreminde yaşanmıştı. Boyları 1 metreyi aşan yılanların su yüzeyinde tekrar görüntülenmesi ise pek çok kişiyi korkuttu.

Bir vatandaşın cep telefonuna çektiği görüntüler sonrasında yılanların su yüzeyinde olması araştırmacıları da harekete geçirdi. Araştırmacıların bir kısmı yılanların sadece avlanmak için su yüzeyine çıktığı savunulurken bazı araştırmacılar depremin yaklaştığına dikkat çekti.