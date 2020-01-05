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Jandarma memur alımı başvuruları 17:00'da sona eriyor. Başvurular tamamlanacak

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na 19 devlet memuru alımı yapılacağı duyurulmuş ve ardından başvuru süreci başlamıştı. Jandarma memur alımı başvuruları saat 17:00'da sona erecek ve bu şekilde başvurular tamamlanacak.

05 Ocak 2020 Pazar 15:34
Jandarma memur alımı başvuruları 17:00'da sona eriyor. Başvurular tamamlanacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 farklı unvanda görev almak üzere 19 memur alımı yapılacağını duyurmuştu. Memurların alımına ilişkin duyuruda: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayalı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluna başvurularak Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında görev almak üzere 9 farklı ünvanda 19 açıktan devlet memurunun temin edileceği belirtilmişti.

Başvurular duyurudan hemen sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden başlarken, son başvuru ise 5 Ocak 2020 17:00 olarak belirtilmişti. 

Başvuru Şartları:

 

a. T.C. vatandaşı olmak

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48'inci maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak

c. Son başvuru tarihi (05 Ocak 2020) itibarıyla 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

h. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.

Son Güncelleme: 05.01.2020 15:34
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