İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.351
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7382
EURO
6.6025

Jandarma torbacılara göz açtırmadı; 290 kilo uyuşturucuya el konuldu

İstanbul'da Jandarma ekipleri zehir tacirlerine karşı başlattığı operasyonda 290 kilo Skunk yani hibrit esrar ele geçirdi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:42
Jandarma torbacılara göz açtırmadı; 290 kilo uyuşturucuya el konuldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Halkalı Merkez mahallesinde başlatılan uyuşturucu operasyonunda 290 kio Skunk uyuşturucu ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen uyuşturucu maddenib burada torbacı olarak nitelendirilen kişilere temin edileceği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri başlattıkları çalışmalar sonrasında belirlenen adreslere operasyon düzenleme kararı aldı.

Yapılan fiziki takip sonrasında belirlenen bölgeye yerleşen ekipler şüphelinin bir apartman dairesine girip elinde poşetle çıkmasından sonra harekete geçen ekipler A.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldılar.

Daha sonra şüphelinin çıktığı eve baskın yapan ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği 'Vadi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda koltuk altlarına saklanmış 290 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucu ve yine evin çeşitli yerlerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin uyuşturucu hap, kalaşnikof silah, Uzi tipi makinalı tabanca ve bir tabanca ele geçirildi.

Evde ele gçirilen ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabanca ile ilgilide soruşturma başlatan jandarma ekipleri adreste yakalanan ve gözaltına aldığı A.Ş.'yi ise adliyeye sevk etti. Şüphelinin adliyeye sevk edilerek sorgulanması yapıldıktan sonra adli makamlar şüpheliyi tutuklayarak ceza evine gönderdi.

 

Jandarma torbacılara göz açtırmadı; 290 kilo uyuşturucuya el konuldu

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; İdlib'den 50 bin kişi Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; İdlib'den 50 bin kişi Türkiye'ye geliyor
Ev sahipleri dikkat! Zorunlu Enerji Kimlik Belgesinde geri sayım başladı
Ev sahipleri dikkat! Zorunlu Enerji Kimlik Belgesinde geri sayım başladı
Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların akıbeti belli oldu
Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların akıbeti belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nden yüksek nafaka alan tarafın hak ihlali yaptığını saydı
Anayasa Mahkemesi'nden yüksek nafaka alan tarafın hak ihlali yaptığını saydı
Sıcak gelişme... Doktorları haber verdi: Rahmi M. Koç ameliyat oldu
Sıcak gelişme... Doktorları haber verdi: Rahmi M. Koç ameliyat oldu
Trabzon'u üzen olay! TIR, minibüse çarptı: 2 ölü, 22 yaralı var
Trabzon'u üzen olay! TIR, minibüse çarptı: 2 ölü, 22 yaralı var

Popüler Haberler

Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin fiyatları ne kadar? 2020 Yılbaşı hindisi alırken nelere dikkat edilmeli?
Kötü anılar nasıl siliyor? Hafıza sildirme nedir? TMS tedavisi nasıl olur?
Garanti BBVA internet bankacılığı şifre blokesi kaldırma işlemleri
Michelin’in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis hakkında bilgiler
Aile gelir belgesi nereden alınır? E-Devlet aile gelir belgesi alma
İzmir İstinye Park AVM ne zaman açılacak?
Cansu Taşkın kaza yaptı! Cansu Taşkın nasıl? Lüks aracı ile direğe çarptı, arabası pert oldu!
Serebral Palsi hastalığı yeni doğan bebeklerde nasıl anlaşılır?
E-Devlet adıma açılmış, kayıtlı banka hesabı sorgulama nasıl yapılır?
Netflix Atiye dizisi ne zaman yayınlanacak?
Müge Anlı Whatsapp başvuru ve ihbar numarası
Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları
Paralı poşet uygulaması ile ne kadar gelir elde edildi? Paralı poşet uygulaması gelirleri belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.