Jandarma torbacılara göz açtırmadı; 290 kilo uyuşturucuya el konuldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Halkalı Merkez mahallesinde başlatılan uyuşturucu operasyonunda 290 kio Skunk uyuşturucu ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen uyuşturucu maddenib burada torbacı olarak nitelendirilen kişilere temin edileceği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri başlattıkları çalışmalar sonrasında belirlenen adreslere operasyon düzenleme kararı aldı.

Yapılan fiziki takip sonrasında belirlenen bölgeye yerleşen ekipler şüphelinin bir apartman dairesine girip elinde poşetle çıkmasından sonra harekete geçen ekipler A.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldılar.

Daha sonra şüphelinin çıktığı eve baskın yapan ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği 'Vadi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda koltuk altlarına saklanmış 290 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucu ve yine evin çeşitli yerlerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin uyuşturucu hap, kalaşnikof silah, Uzi tipi makinalı tabanca ve bir tabanca ele geçirildi.

Evde ele gçirilen ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabanca ile ilgilide soruşturma başlatan jandarma ekipleri adreste yakalanan ve gözaltına aldığı A.Ş.'yi ise adliyeye sevk etti. Şüphelinin adliyeye sevk edilerek sorgulanması yapıldıktan sonra adli makamlar şüpheliyi tutuklayarak ceza evine gönderdi.