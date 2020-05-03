İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Jeofizik uzmanın'dan korkutan deprem uyarısı! 7 şiddetin deprem bekliyoruz

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski 2'nci Başkanı Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü'den ürküten deprem uyarısı geldi.Yüklü,5 riskli ilimizde 7 şiddetinde deprem bekledikleriniz açıkladı. İşte riskli 5 il..

03 Mayıs 2020 Pazar 15:57
Jeofizik uzmanın'dan korkutan deprem uyarısı! 7 şiddetin deprem bekliyoruz

Dün Türkiye saati ile girit adasında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Diğer yandan bugün sabah saatlerinde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.54'te Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 16 km olduğu ifade edilirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. 

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski 2'nci Başkanı Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem beklediklerini, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın riskli iller arasında yer aldığını kaydetti. Yüklü, 7'nin üzerinde beklenen depremin sahil kesiminde tsunami etkisi yapacağını kaydetti.

"AFRİKA LEVHASI ANADOLU'NUN ALTINA DALIYOR "

Son günlerde depremin meydana geldiği noktanın Helen-Girit Yayı dedikleri kısım olduğunu aktaran Atakan Yüklü, tarihsel zamanda bölgede çok sayıda deprem olduğunu belirtti. Yüklü, "Ünlü İtalyan Hezarfen Leonardo Da Vinci, 1489 yılında oluşan depremde denizin yarıldığını 3 saat boyunca denize su döküldüğünü söylüyor. O bölge deprem üreten bir bölge, çünkü Afrika levhası orada Anadolu'nun altına dalıyor" dedi.

"DEPREM BİLİM KURULU OLUŞTURULMALI "

Türkiye'de daha önce büyük depremler olduğunu kaydeden Yüklü, "Bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Deprem olacak mı olmayacak mı tartışmasından ziyade, depreme karşı ne yapıyoruz? Nasıl hazırlık yapıyoruz, öncesinde onu tartışmalıyız. Şu anki koronavirüs salgını için nasıl ki Bilim Kurulu üyeleri var, deprem için de Deprem Bilim Kurulu üyelerinin olması gerekiyor. Bunu her bölge için yapmalıyız. Bu çalışmaları yapacak üniversitelerimizde yeterli sayıda akademisyenimiz var. Jeofizik, jeoloji mühendislerinin içinde olacağı bilim kurulu oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

"DEPREMDEN TERK EDİLMİŞ ANTİK KENTLER GÖRÜYORUZ "

Binaların incelenmesi ve hasarsız yapı tespitlerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Yüklü, çürük elmaların ayıklanması gerektiğini ifade etti. Atakan Yüklü, incelemelerin maliyetinin çok düşük olduğunu dile getirerek, "Deprem öldürmüyor, ihmalkarlığımız öldürüyor. Helen Yayı dediğimiz bir yay var. Burada depremler sıklıkla oluyor. Antik kentlere de baktığınız zaman, depremden terk edilmiş kentler görüyoruz. Bu durum tsunamiyi de beraberinde getirir. Bizim 1999 yılı öncesinde yapılmış yapıları elden geçirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde bunların incelenmesi lazım ki riskli binalardan insanlarımızı tahliye edelim" dedi.

"5 RİSKLİ İL "

Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın Akdeniz'deki yayda oluşacak depremde risk taşıyacak iller olduğunu vurgulayan Atakan Yüklü, "Sahilde bulunan illerde tsunami tehlikesi de olacaktır. Gevşek zeminler dediğimiz alüvyon zeminlerde sıvılaşmadan dolayı daha hızlı bir yıkım söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYORUZ "

1900 yılından itibaren 150 binden fazla insanı depremden kaybettiklerini belirten Yüklü, "Bölgede 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Helen-Girit Yayı dediğimiz kısımda 7'nin üzerinde büyük bir deprem bekleniyor. Şu anda 6.5 şiddetinde depremlerin olması, depremin enerjisinin boşalacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bunlardan binlerce olması gerekiyor ki siz oradaki enerjiyi boşaltabilesiniz. Şu anda bir sıkıştırma söz konusu, yani Afrika levhası Anadolu'ya hareket ediyor. 7 büyüklüğündeki depremin oluşmasından dolayı tsunami de beklenecektir" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
DepremAkdenizde 7 şiddetinde Deprem Bekleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da akşam ezanı yanlış saatte okundu, Müftülük oruç bozmayın diye anons geçti
Samsun'da akşam ezanı yanlış saatte okundu, Müftülük oruç bozmayın diye anons geçti
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu
Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu
Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Swap nedir, ne demektir? Swap güncel limitleri
Star TV Evde Hareket Zamanı sunucusu Ebru Karaduman kimdir?
Beyaz Show tekrarları ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?
iPhone 12 Pro nasıl olacak? İşte konsept tasarımı
Kuzey Koreli Kim Yo-jong ölürse yerine kim geçecek?
Mayıs 2020 Aylık Burç Yorumları! Mayıs Ayı Sizin İçin Nasıl Geçecek? Yıldız Falınız Mayıs 2020 İçin Ne Diyor?
Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önce gerçekleştirdiği son vaaz videosu
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank 10 Bin TL temel destek ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı!
2020 bekçi alımları ne zaman olacak? KPSS tercihleri ile yapılacak bekçi alımında başvuru şartları
Hayat Tamircisi program sunucusu kimdir? Hasan Kızıl hakkında bilgiler
Seksenler dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Seksenler yeni sezon ne zaman başlar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.