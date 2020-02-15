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JGK 2020 Astsubay alımları başladı! Jandarma Genel Komutanlığına 3500 personel alınacak! JGK personel alım şartları ve tarihleri

Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığından gelen duyuru ile 3500 astsubay alımı yapılacağı açıklandı. İşte, Jandarma Genel Komutanlığına 3500 personel alınacak! JGK personel alım şartları ve tarihleri...

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:23
JGK 2020 Astsubay alımları başladı! Jandarma Genel Komutanlığına 3500 personel alınacak! JGK personel alım şartları ve tarihleri

Jandarma Genel Komutanlığından gelen açıklamalar sonucunda 3.500 astsubay alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvurular 4 Şubat 2020 tarihinde başladı ve 21 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir. İşte, JGK personel alımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları ve tarih detayları...

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı yapacak!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda astsubaylar için 3.500 kişilik alım yapılacağı açıklandı. Astsubay alımlarının yanında ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne erkek yada kadın fark olmaksızın astsubay ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile birlikte başvurular 4 Şubat'ta başladı ve 21 Şubat tarihinde başvurular sona erecektir.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı için başvuruda bulunacak olan adaylar, başvurularına ve başvuru sonuçlarını http://vatandas.jandarma.gov.tr/ olarak resmi siteden takip etmeleri gerekmektedir. Çünkü başvuru sonuçları resmi sayfada açıklanacaktır. 

 Jandarma Genel Komutanlığı personel alım şartları!

- Başvuruda bulunacak olan vatandaşların belirtilen tarihler arasında intenet sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir,

- Astsubay alımları için başvurular 4 Şubat tarihinde başladı ve 21 Şubat tarihinde saat 16:00' kadar devam edecek,

- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız ise e-Devlet sisteminden giriş yapmaları gerekmektedir.

Astsubay alımları için adaylarda aranan özellikler neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Belirtilen öğrenim programı mezunu olması,

- 27 yaşını bitirmemiş olmak,

- Hamile olmamak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çıkarılmamış olması isteniyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:23
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