Kabine toplanıyor! Kamu çalışanlarının idari izinleri masada

Yaşanan pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan bakanlar kurulu bugünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında video konferans yoluyla toplanıyor.

Toplantıda korona virüs ile mücadele kapsamında atılacak adımlar,15 il'de uygulanan seyahat yasakları, 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar ve kamu çalışanlarının idari izinleri gibi bir çok önemli konu masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dairnda bir sunum yapacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler değerlendirilecek. Kısıtlamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında netleşecek.

11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM'ler kapıları açtı.

Kabine toplantısında nikah salonları, çay bahçeleri, piknik alanları, restoranlar, eğlence mekanları ve müzelerdeki durumun da gözden geçirilmesi bekleniyor.

Ayrıca, kamu çalışanlarının kurumlarında iş başı yapmalarına ilişkin takvim de kabine toplantısında değerlendirilecek.

TRTHABER