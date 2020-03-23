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Kaçak maske üretimi yapan iş yerine baskın! 25 bin maskeye el konuldu!

İstanbul'da korona virüs salgınını fırsat bilip kaçak maske üreten iş yerine baskın yapan polis ekipleri 25 bin maskeye el koydu.

23 Mart 2020 Pazartesi 22:22
Kaçak maske üretimi yapan iş yerine baskın! 25 bin maskeye el konuldu!

Korona virüs salgının ülkemizde artması üzere artan maske ihtiyacının karşılanması amacıyla kaçak maske üreten bir iş yerine baskın yapıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , Sancaktepe'de bulunan bir tekstil atölyesinin mevcut üretimini durdurarak, hijyen kurallarına uygun olmayan ortamda, kalite standartlarını taşımayan tıbbi maske üretimi yaptığı belirledi.

Tekstil atölyesinde üretilen tıbbi maskelerin piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, operasyon kararı aldı. Gerçekleştirilen operasyonda, koliler içerisinde ve dikiş masalarında 25 bin maske ile maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Kaçak üretilen 25 bin maskeye el konurken 1 kişi gözaltı alındı

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, hijyen kurallarına uyulmayan ortamda tıbbi maske üretimi yapıldığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeKaçak Maske
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