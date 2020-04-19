İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Kademeli normalleşme geliyor! Her il'den farklı çıkış uygulanacak

Korona virüs vakalarının artış hızının düşüşe geçmesiyle beraber normalleşme adımları konuşulmaya başlandı.Buna göre bir artış tekrar gündeme gelmez ise ramazan bayramı ertesinde kademeli normalleşmeye geçilecek.İşte detaylar..

19 Nisan 2020 Pazar 11:22
Kademeli normalleşme geliyor! Her il'den farklı çıkış uygulanacak

Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesinden bu yana 1 ay'dan fazla zaman geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimi bilim kurulu toplantısı sonrasında artış hızında azalmalar var , artış hızını kontrol altına alıyoruz açıklamalarından sonra vatandaşta normalle dönme ümidi başladı.Ramazan bayramından sona kademeli normalleşme başlıyor.

Vatandaşların tedbirlere sıkı sıkıya uyduğu takdirde 7 hafta sonra düşüşlerin yaşanacağına dikkat çeken Koca’nın çizdiği bu takvimle ilgili de planlama yapıldığı öğrenildi. Ancak önümüzdeki iki hafta çıkacak verilerin çok önemli olduğu, yeni mücadele takviminin buna göre oluşacağı belirtiliyor.


İKİ HAFTA KRİTİK

Edinilen bilgiye göre toplantılarda, önümüzdeki iki haftalık ve bir aylık süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Alınan kararların uygulaması konusunda sıkıntının sürdüğü, sosyal mesafe ve sokağa çıkmama konusunda ihlaller yaşandığı ifade edildi. Toplantılarda, önümüzdeki bir haftanın kritik olduğu, iki haftalık verilerin de sonraki süreçle ilgili planlamaları belirleyeceği kaydedildi. Buna göre, her ilin pik noktasının farklı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu ile sınırlı kalması veya daha da genişletilmesine bu verilerin çıkmasından sonra karar verilecek.


HER İLE FARKLI UYGULAMA

Hürriyetten Nuray Babacan'ın haberine göre, İstanbul’da plato noktasına yaklaşıldığı, Ankara ve İzmir’in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi. Ankara’da ise kontrollü yaşamın diğer iki kente göre daha başarılı olduğu belirtildi. Gelişmelere göre Bilim Kurulu’nun yeni önerileri gündeme getireceği ifade edildi. Bakan Koca’nın dile getirdiği mayıs ayı takvimine göre, Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirilebileceği belirtiliyor. Haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidilebileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Ne Zaman NormalleşirizKorona Virüs Ne Zaman BiterNormal Hayat Ne Zaman BaşlarRamazan Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da deprem! 4,1 şiddetinde sallandı
Manisa'da deprem! 4,1 şiddetinde sallandı
İnfaz yasasıyla tahliye olmuştu, arkadaşını kafasını ezerek öldürdü!
İnfaz yasasıyla tahliye olmuştu, arkadaşını kafasını ezerek öldürdü!
Adana'da kullanıma hazırlanan 1000 yataklı sahra hastanesi mühürlendi
Adana'da kullanıma hazırlanan 1000 yataklı sahra hastanesi mühürlendi
İBB'de görevinden alınan Murat Ongun'un yerine Yavuz Saltık atandı
İBB'de görevinden alınan Murat Ongun'un yerine Yavuz Saltık atandı
THY'den tahliye uçuşlarındaki bilet fiyatı söylentilerine yalanlama geldi!
THY'den tahliye uçuşlarındaki bilet fiyatı söylentilerine yalanlama geldi!
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan seyahat izin belgesi açıklamaları geldi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan seyahat izin belgesi açıklamaları geldi

Popüler Haberler

Hangi kamu ve özel bankaları kredi erteleme işlemleri yapıyor? Kredi erteleme için faiz alınıyor mu, nasıl yapılıyor, kaç ay erteleniyor?
Buzağı 1. Dönem destekleme ödemeleri miktarı
Instagram hikayeleri istenmeyen kişilerden nasıl gizlenir?
Herkese 10 Bin TL. Korona virüs temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
2020 Elektrik tüketim fatura desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Açık Kapı uygulaması ile 400 TL Bayram Harçlığı yardımı var mı?
Şokta 22 Nisan – 29 Nisan 2020 aktüel ürün indirim broşürü
25 Bin TL düşük faizli ve 6 ay ödemesiz esnaf destek korona virüs kredisi
Peros reklamı şarkısı bu da geçer dayanmalıyızı kim söylüyor?
Nüfus cüzdanı seri no nerede yazar? Seri no nasıl bulunur?
Ziraat Bankası 10.000 TL kredi sms sonuçları ne zaman açıklanacak? Temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları öğrenme
Su faturaları 3 ay ertelenecek mi? 15 Maddelik Ak PArti yeni torba yasa kanun teklifinde neler var?
Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ekrana ne zaman dönecek?
E-Devlet doğum yardımı sorgusu parası alma hakkı ve alınacak doğum ücretler
Paskalya bayramı ne zaman kutlanır? 2020 Paskalya tatili ne zamandır? Paskalya gelenekleri nelerdir, tarihi ve geçmişi nedir?
KYK Yurtları hastane olarak mı kullanılacak?
MEB 2020 yılı 4 ve 8 Yıllık görev süresi dolacak okul yöneticileri listesi
SGK müfettiş yardımcılığı alımı sınavı ne zaman yapılacak? 2020 SGK sınav takvimi
Çiftçi belgesi nasıl, nereden alınır?
Kimler sokağa çıkma yasağından etkilenmeden kapsam dışında kalacak?
Slumpflasyon, depresyon, resesyon, stagflasyon ve deflasyon ekonomik terimleri ne demektir? 2020 Türkiye ekonomisi IMF tahmini nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.