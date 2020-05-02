Kademeli olarak açılması planlanan AVM'lerde yeni yapılanma düzeni

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan Alışveriş Merkezlerinin (AVM) normalleşme çalışmaları kapsamında yeniden açılması planlanırken, güvenlik altyapısının sil baştan yeniden düzenleneceği belirtildi. Önümüzdeki hafta İstanbul'da bazı AVM'ler test açılışı yapacağı bildirilirken girişlerde kameralar ısı ölçümü yaparak insan sayısını sayacağı ve 1000 kişilik AVM'lere 100'erli grup halinde girileceği belirtildi. Giriş yapan insanların belli bir süre sonra çıkarılıp diğer insanların girişine izin verileceği kaydedilirken ürün denemek için reyon gezmek gibi durumlara da yeni kurallar konulacak.

Konuyla ilgli Uluslararası güvenlik şirketi Securitas’ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, detaylı bilgiler vererek AVM'lerde koronavirüs güvenliğinin nasıl olacağını anlattı. AVM’lerde yeni döneme uygun bir kaç güvenlik cihazı denemeleri yaptıklarını ve önümüzdeki hafta İstanbul’da bazı AVM’lerde bununla ilgili test açılışı yapmayı planladıklarını söyleyen Kösereisoğlu, artan maliyetleri karşılamak için mağazaların düşük ziyaretçiyle yapmayabileceğini de ifade etti.

AVM’lere giriş yapan vatandaşların hepsinde maske olmasının ise güvenlik zafiyetine neden olabileceğini söyleyen Kösereisoğlu “Maske kullanımı teşhiste zorluk yaratacaktır. Çünkü kamera görüntülerinde maskeli bir sürü insan olacak. Artık insanları başka özelliklerinden ayırt etmeye çalışacağız” diye konuştu ve İstanbul’da İstiklal, Bağdat, Büyükdere, Abdi İpekçi;, Ankara’da Atatürk Bulvarı gibi yerli ve yabancı markaların cadde mağazalarında test açılışlarının başladığını belirterek “Ancak bunlar satış amaçlı açılışlar değil. Virüs etkisinde kuralların nasıl uygulanacağını deniyorlar. Birinin denediği kıyafeti bir başkası deneyecek mi yoksa hemen ütüye mi verilecek? Nasıl dezenfekte edilecek? Tüm bunlar cadde mağazalarda test ediliyor. AVM’lerde testler içinse yatırımcılarla perakendecilerin görüşmeleri sürüyor” diye konuştu.

Securitas’ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, AVM'lerde alınan önlemleri ise şöyle sıraladı:

* Yeni geliştirilen ısı ölçen cihazlar tıpkı fotoğraf çeker gibi belirli bir mesafede durup kameraya bakan müşterilerin ısısını ölçüp yan taraftaki güvenliğe bildirecek. Sağlık sorunu görünmüyorsa ve maske takılmışsa içeri girişe izin verilecek. Isısı yüksek çıkan içeri alınmayacak.

* Giriş noktalarındaki kapı dedektörlerinin hassasiyeti arttırılıp el dedektörlerinin kullanımı azaltılacak. Güvenlik görevlilerinin hava akımından etkilenmemeleri için de şeffaf bölmeler oluşturulacak.

* Artık AVM’lerde serbest gezişler olmayabilir. Gerek mağaza içlerinde gerekse genel alanlarda müşteriler için belirli patikalar çizilecek ve bu alanlardan ilerlemeleri istenecek. Bunun için müşterilerin kendi alışveriş alışkanlıklarını da kısa vadede değiştirmesi gerekebilir. Çünkü reyonlardan, deneme kabinlerinde ürün temasına kadar pek çok konu yeni dönemde sağlık güvenliği gündemine alınacak.

* Hem genel alanlar hem mağaza içleri AVM merkez güvenlik kameralarından anlık izlenecek. Video analizlerle fiziki mesafeyi korumayan kişi ve mağazalar hemen uyarılacak.

- X- Ray cihazlarından geçen çantaların müşteriden müşteriye virüs bulaştırma riskini ortadan kaldırmak için de bu cihazların kullanılmaması ya da cihazlarda kesintisiz dezenfekte uygulanması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

* COVID-19’un tek belirtisinin yüksek ateş olmaması nedeniyle AVM’lerdeki mesafeler arttırılacak. Marketlerdeki yüzde 10 kuralının uygulanması halinde 1000 kişilik AVM’ye 100’erli gruplar halinde ziyaretçi alınacak.