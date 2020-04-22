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Kadıköy'de su borusu patladı, cadde atık sulardan göle döndü

İstanbul Kadıköy'de çalışma yapan İSKİ ekipleri su borusunu patlatması sonucu bir anda caddeler su altında kaldı. Orada bulunan vatandaşlar büyük zorluklar yaşarken trafikte de aksamalar meydana geldi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:53
Kadıköy'de su borusu patladı, cadde atık sulardan göle döndü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İSKİ ekipleri en işlek caddelerden biri olan Rıhrım caddesini sular altında biraktı. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada su borusunun patlamasıyla cadde bir anda sular altında kaldı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda bölgede bulunan vatandaşlar isyan ederken trafikte de aksamalar yaşandığı görüldü.

Kadıköy'de su borusu patladı, cadde atık sulardan göle döndü

Takviye olarak gönderilen Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını beklerken cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar işyerlerine su girmemesi için bir takım önlem aldı. Cadde üzerinde ilerleyen araçlarda su birikintisi nedeniyle başka yolları tercih etmek zorunda kalırken olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Kazı yapıyorken yanlışlıkla ana hattı delmişler. O yüzden burayı su bastı” diye konuştu.

Kadıköy'de su borusu patladı, cadde atık sulardan göle döndü

Ekiplerin çalışmalarını devma ettiği öğrenilirken İSKİ'den yapılan açıklamada, Koşuyolu Mahallesi, Hasanpaşa Mahallesi, Osmanağa Mahallesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Rasimpaşa Mahallesi, Caferağa Mahallesi, Acıbadem Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Fenerbahçe Mahallesi ve Eğitim Mahallesi'ne saat 21.00'e kadar su verilemeyeceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulPatlamaKadıköyİSKİSu Borusu
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