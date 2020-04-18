Kadıköy Kaymakamlığınıdan 23 Nisan bando etkinliği yasağı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.yılı etkinlikleri için Kadıköy Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar için bir etkinlik düzenlemek istedi. 23 Nisan coşkusunu sadece sokaklarda sosyal mesafe kuralına da uyarak bir bando ekibi ve ses yayın aracı ile şarkı ve marşlarla birlikte kutlama etkinliği düzenlemek isteyen Belediye yetkilileri Kaymakamlıktan izin istedi.

’na söz konusu etkinlikte görev alacak personellerin isimleri de bildirilmesi Kaymakamlık tarafından her hangi bir gerekçe gösterilmeksizin reddedildi. Kaymakamlığını bu kararı ile ilgili bir yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Daraodabaşı, belediye olarak toplu kutlamaları daha önce iptal ettiklerini hatırlattı ve, “Salgın nedeniyle toplu kutlamaları iptal ederken, Kadıköy sokaklarını bundan mahrum bırakamazdık. Biz de, hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı hem en kıymetlimiz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış kutlamalarını bugün itibariyle başlattık. Sadece sokakta bir bando ekibi ve ses yayın aracı eşliğinde marşlarla yapacağımız etkinlikle ilgili resmi makamlara bilgi vermemize ve görevli personel listesini iletmemize rağmen gerekçe gösterilmeden yasak geldi. Mülki idarenin, bu kararı hangi refleksle aldığı bizce malum. Ama, bu zor günlerde, birazcık da olsa yüzlerini güldürmeyi başardığımız çocuklara ve Kadıköy halkına nasıl bir gerekçe sunacaklarını merak etmekteyiz. Kadıköy halkı, kutlamalardan mahrum bırakılmıştır ancak içimizdeki ulusal egemenliğimizi kutlamamıza kimse engel olamayacak” diye konuştu.

23 nisan günü yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini kaydeden Odabaşı ayrıca, durumun insiyatifini vatandaşlara bıraktıklarını söyledi.