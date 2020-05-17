Kadıköy’de bir restoranda koronavirüse karşı alınan sıradışı önlem

Koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsüsn yayılmasını önlemek içşn bir çok tedbir hayata geçirilirken, yavaş yavaş ghizmet vermeye başlayan işletmelerde bu kurallara harfiyen uymak için gereğinden fazla gayret gösteriyorlar. Bunlardan biri de İstanbul Kadıköy'de bulunan bir restoran oldu.

Kadıköy 'da bulunan işletme koronavirüse karşı sıra dışı önlemler aldı ve büyük oranda beğeni topladı. Restoranda koronavirüse karşı ateş ölçerlerle ateşleri ölçülmesinin ardından içeri giren müşteriler maske, eldiven takılarak restorana alınıyor. Korona virüse karşı önlemleri en üst seviyeye çıkaran restorandaki garsonlar, maske ve eldiven kullanarak müşterilere hizmet veriyorlar.

Masalar ve sandalyelerin özel dezenfekte bezleri ile sürekli temizlenmesi sosyal mesafe korunarak masalara 2'şer kişi oturacak işekilde ayarlanması kuralını uygulayan işletme masa şeffaf seperatör( Şeffaf mesafe ayracı) ile bölerek teması engelleme kuralınada uydu. Ayrıca tek kullanımlık jelatinli tabaklar, kaşıklar, tuzluk, kürdanlık, ıslak mendiller tek kullanımlık olarak müşteriye özel sunulmasına özen gösteren işletme sahibi restoranlarda yemek yeme yasağının bitmesine yakın zaman kala koronavirüsüne karşı tüm önlemlerini aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Restorana gelen müşterilerimizin öncelikle ateş ölçeklerle ateşini ölçüyoruz. Dezenfekten ürünlerini kullanarak tüm hijyenik önlemleri alıyoruz. İlerleyen süreçte restoranlarda müşterilerin yemek yemeleri ve vakit geçirmelerini serbest olacağını düşünerek tüm hazırlıklarımızı ve önlemlerimizi aldık. Salonda bulunan masalarının aralarını açarak sosyal mesafeyi korumayı amaçladık bunun yanı sıra masalara 2'şer sandalye koyarak diğer sandalyelere uyarılar astık. Masaların üstüne sosyal mesafe ayracı( seperatörler) yerleştirerek teması önledik. Masalara arasına sosyal mesafe paravanını koyarak masalar arası mesafeyi korumayı amaçladık. Bunların yanı sıra iş yerimizi sürekli dezenfekte ediyoruz masalarımız müşterilere özel temizlenerek siliniyor ve tüm yemek takımını kişiye özel yaptık. Her müşterinin servis tabağı, tuzluğu, çatalı, bardağı jelatinli ve masalarında olmasını hedefledik. Paket servis almaya gelen müşterilerimiz çalışmalarımızı beğeniyorlar ve engelin kalkmasının ardından restoranımızda önlemlerin alındığı masalarımızda yemek yemek için gün sayıyorlar”