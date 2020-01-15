Kadın Voleybol Milli takımını hedef alan MHP'li Başkan'dan savunma istendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geçtiğimi gün Almanya karşısında aldığı galibiyet sonrası finale çıkarak Tokyo'da düzenlenecek olan Olimiyatlara katılma kazanmış ve tüm Türkiye'yi onurlandırmıştı. MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ise sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak kadın voleybol takımı oyuncularını hedef alan çirkin bir ithamda bulunmuş ve tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Belediye Başkanı Birol Şahin yayınladığı mesajında, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" ifadelerini kullanmış aldığı tepkiler karşısında ise "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamaların üzerine MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Belediye Başkanı Şahin hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve konuyla ilgili ifade vereceğini duyurdu.

Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tokyo'ya gidecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin bir mesaj paylaşan MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında yaptığı açıklamada, "Böyle bir paylaşımı kabul etmelerinin kesinlikle mümkün olmayacağını' belirten Durmaz, "Ay yıldızlı formayı en yukarıya çıkaran Filenin Sultanları'nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel Başkanimiz da grup konuşmasında mili takımımızı tebrik etti. Il başkanımızla görüştüm, savunmasını istedik, gereken ne ise yapacağız" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını tebrik etti;



MHP Lideri Devlet Bahçeli ise dün partisinin gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşma yaptı ve milli takımıza tebriklerini iletti. Bakçeli konuşmasında; "Almanya'yı mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.