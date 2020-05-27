Kadir Şeker davasında yeni gelişme! 24 Haziran'a ertelendi

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçaklayarak ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutukluluğunun devamına karar verilen Kadir Şeker, 24 Haziran'da mahkemenin huzuruna çıkacak.

Kadir Şeker davasında yeni gelişme! 24 Haziran'a ertelendi
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5 Şubat günü Konya'da Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında yaşanan tartışma ve Özgür Duran'ın kız arkadaşını darp etmesini engellemek isteyen Kadir Şeker, olaya dahil olarak tartışmanın arasına girmişti. Tesadüfen parktan geçerken kendini bir anda Özgür Duran'la arbede içinde bulan Kadir Şeker elindeki bıçağı kendini de korumak isterken Duran'ın kalbine sapladı. Özgür Duran, bıçaklandıktan sonra hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker ise 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilirken 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. 28 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ederek savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istediğini belirtti ve tahliyesini talep etti. Tutukluluk halinin devamına karar verilen mahkeme bu güne ertelendi. 

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin dosya üzerinden incelenmesi yapıldı. Heyet, Şeker'in tutukluluk halinin devamına hükmedilirken Kadir Şeker'in 24 Haziran tarihinde tekrar mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapmasına karar verildi.


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