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Kadir Şeker'in kurtarmak için katil olduğu kadından şok ifadeler!

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi dövmesini engellemek için tartıştığı Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker'in tutukluluğuna itirazlar devam ederken Ayşe D.'nin şok ifadesi ortaya çıktı.

11 Şubat 2020 Salı 21:25
Kadir Şeker'in kurtarmak için katil olduğu kadından şok ifadeler!

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı evine giderken Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi parkta dövdüğünü görmesi üzerşne Duran'a engel olmak istedi. Fakat çıkan arbedede Kadir Şeker kendini de korumak isterken cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın ölümüne neden oldu.

Özgür Duran olay anında hayatını kaybederken Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şeker'in avukatı, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne bir dilekçe vererek tutukluluk kararına itiraz etti. Kadir Şeker'in avukatı müvekkilinin tahliyesini istedi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kadir Şeker'in olay sırasında  kullandığı bıçak, 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında incelemeye alınırken, Özgür Duran'ın ölümüne neden olan bıçağın vücuduna nasıl saplandığının belirlenmesi için otopsi sonuçları bekleniyor.

Olayın hemen ardından Antalya'ya giden Ayşe D., gerekli ifadelerin alınması ve adli işlemlerin devamı için Duran'ın ailesiyle birlikte Konya'ya geri döndü.  Ayşe D. olayla ilgili yaptığı açıklamada daha önce Şeker için "Beni kurtardı" diye konuşmuş daha sonra bu ifadesini değiştirerek bugün verdiği röportajda Ayşe D. "Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu" dedi.

Ayşe D. röportaj sırasında yaptığı açıklamada, "Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp karşıki parka gittim. Tek başıma orada ağlıyordum. Özgür'e 'Aramızdaki sorunu konuşup halledelim' dedim. Özgür yanıma geldi ve yüksek sesle bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğimiz Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür'de 'Biz birlikteyiz' dedi. Özgür'e 'Nikahlı karın mı?' diye sordu. Bende Kadir'e 'Evet ablacım o benim eşim sen git' dedim. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Elinde bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken aralarında boğuşma yaşandı" diye konuştu.

Özgür Duran ile Kadir Şeker arasında yaşanan arbede sırasında Özgür Duran'ın yere düştüğünü söyleyen Ayşe D., "Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Baktığımda Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değildi. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, bende illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ü kendisini darp ettiğini söylüyor; ama Özgür'de de darp izleri var. Görünen o ki oda Özgür'e vurmuş. Morgda baktığımızda Özgür'ün de yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu." diyerek şöyle devam etti:

"Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var. Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 tane suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu madde yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp onu bu durumdan kurtardım. Bana bu konuda her zaman minnettardı. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" 

Son Güncelleme: 11.02.2020 21:40
Anahtar Kelimeler:
CinayetKadir ŞekerÖzgür DuranSon Ifade
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